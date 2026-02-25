Безугла і Стефанчук посварилися у Верховній Раді: що сталося

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Засідання Верховної Ради 25 лютого завершилося публічним конфліктом між спікером Русланом Стефанчуком та народною депутаткою Мар'яною Безуглою. Причиною суперечки стала спроба парламентарки ініціювати виклик до сесійної зали головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Стефанчук і Безугла посперечалися у ВР. Фото з відкритих джерел
Мар’яна Безугла попросила слово "з процедури" й отримала одну хвилину відповідно до регламенту. Однак, не встигнувши озвучити суть пропозиції, мікрофон депутатки вимкнули після завершення відведеного часу.
Депутатка підійшла до трибуни та вимагала продовження виступу, заявивши, що йдеться про важливе питання, а саме відповідальність військового керівництва та ситуацію на фронті. Попри прохання депутатки, спікер відповів, що порушувати регламент не буде і додаткових хвилин не дасть для виступу Безуглої.
Згодом спікер поставив на голосування пропозицію щодо виклику Сирського до парламенту. Однак ініціатива не набрала необхідної кількості голосів. Після цього Безуглій знову надали слово. Нардепка почала погрожувати блокуванням роботи трибуни.
Згодом у своєму Telegram-каналі депутатка написала, що частина парламенту, декларуючи підтримку військових, водночас уникає відкритої розмови з головкомом.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла назвала ціну рішення Зеленського щодо Сирського.
Також "Коментарі" писали, що Безугла заявила про конфлікт з Тарутою під час гімну.