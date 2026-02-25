Безугла і Стефанчук посварилися у Верховній Раді: що сталося

Засідання Верховної Ради 25 лютого завершилося публічним конфліктом між спікером Русланом Стефанчуком та народною депутаткою Мар'яною Безуглою. Причиною суперечки стала спроба парламентарки ініціювати виклик до сесійної зали головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Стефанчук і Безугла посперечалися у ВР. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла попросила слово "з процедури" й отримала одну хвилину відповідно до регламенту. Однак, не встигнувши озвучити суть пропозиції, мікрофон депутатки вимкнули після завершення відведеного часу.

"Те, що відбуваються бійки, образи, різні не дуже гарні знаки показують, у мене зривають плакати протесту щодо відставки головкома і б'ються, просто лізуть битися, наприклад, Тарута — нічого з цього ні парламент, ні безпосередньо регламентний комітет не цікавить. Але у мене пропозиція вже традиційна…", — сказала Безугла, якій після цього вимкнули мікрофон.

Депутатка підійшла до трибуни та вимагала продовження виступу, заявивши, що йдеться про важливе питання, а саме відповідальність військового керівництва та ситуацію на фронті. Попри прохання депутатки, спікер відповів, що порушувати регламент не буде і додаткових хвилин не дасть для виступу Безуглої.

Згодом спікер поставив на голосування пропозицію щодо виклику Сирського до парламенту. Однак ініціатива не набрала необхідної кількості голосів. Після цього Безуглій знову надали слово. Нардепка почала погрожувати блокуванням роботи трибуни.

"Та ляжте тут, мені все одно", — відповів Стефанчук на погрози Безуглої.

Згодом у своєму Telegram-каналі депутатка написала, що частина парламенту, декларуючи підтримку військових, водночас уникає відкритої розмови з головкомом.

"Сьогодні нардепи багато говорять про підтримку військових, згадують терміни служби та розтягують прийняття невеликих поправок на години. Водночас більшість уникає і боїться викликати Сирського в парламент", — йдеться в повідомленні Безуглої.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла назвала ціну рішення Зеленського щодо Сирського.

Також "Коментарі" писали, що Безугла заявила про конфлікт з Тарутою під час гімну.