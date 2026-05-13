Історія з «Династією» та Мендель стає токсичною: що тепер буде з рейтингом Зеленського

Історія з "Династією" стає токсичною для Банкової навіть попри заяви САП, що Володимир Зеленський формально не фігурує у справі. В українській політиці проблема не лише у прямих юридичних зв’язках, а у самому колі наближених людей. Про це розповів політолог Володимир Цибулько.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Коли поруч регулярно виникають прізвища Єрмака, Міндіча чи інших представників найближчого оточення – суспільство починає сприймати це, як єдину систему, а не окремі випадки. Якщо враховувати кодування R2 щодо резиденції Єрмака, то, хто ж тоді R1? І, чому у контексті "Династії" згадується охорона Зеленського?", – зазначив політолог.

За його словами, додає напруги й інформаційний фон. Інтерв’ю Юлії Мендель стало ще одним сигналом, що всередині колишньої "команди мрії" накопичилося занадто багато взаємних претензій і прихованих конфліктів. Для політичного виживання Зеленського ця історія стає небезпечною.

Щодо "Міндічгейту", то політолог говорить, що швидкої розв’язки чекати точно не варто. Такі справи зазвичай стають елементом великої політичної гри між різними центрами впливу – і в Україні, і поза нею, але сам факт появи цієї історії вже означає: період абсолютної недоторканності для найближчого кола влади поступово завершується.

