logo_ukra

BTC/USD

80533

ETH/USD

2273.16

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика України 2026 САП проситиме взяти Єрмака під варту з багатомільйонною заставою: про яку суму йдеться
commentss НОВИНИ Всі новини

САП проситиме взяти Єрмака під варту з багатомільйонною заставою: про яку суму йдеться

Для Андрія Єрмака проситимуть тримання під вартою або заставу у 180 млн грн

12 травня 2026, 15:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти під варту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з можливістю внесення застави у 180 млн гривень. Як інформує портал "Коментарі", про це на брифінгу повідомив голова САП Олександр Клименко.

САП проситиме взяти Єрмака під варту з багатомільйонною заставою: про яку суму йдеться

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

За його словами, сьогодні прокуратура клопотатиме про обрання для Єрмака запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або застави у розмірі 180 млн гривень.

Колишнього керівника Офісу президента підозрюють у схемі з "відмивання" грошей під час елітного будівництва.

12 травня о 16:00 суд має розглянути питання про обрання для нього запобіжного заходу.

Варто зазначити, що у ході цього ж брифінгу Олександр Клименко зазначив, що глава української держави Володимир Зеленський не фігурує в межах досудового розслідування у справі про відмивання грошей через "Династію".

"Президент України не фігурував і не фігурує в межах досудового розслідування", — заявив Клименко. 

У той же час підозру у справі отримали: колишній керівник Офісу президента; колишній віцепрем'єр-міністр України; бізнесмен Тімур Міндіч; ще четверо учасників організованої групи.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 11 травня працівники НАБУ та САП розпочали проводити слідчі дії щодо колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака. Колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку оголосили про підозру. НАБУ і САП прийшли до нього в рамках справи "Мідас".

Також видання "Коментарі" повідомляло – колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував вручення йому підозри у справі щодо будівництва кооперативу "Династія", заявивши про безпрецедентний тиск на правоохоронні органи. За словами політика, останніми місяцями навколо розслідування нібито велася активна публічна кампанія з метою добитися конкретних процесуальних рішень проти нього.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини