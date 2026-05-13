История с Династией и Мендель становится токсичной: что теперь будет с рейтингом Зеленского

История с "Династией" становится токсичной для Банковой даже несмотря на заявления САП, что Владимир Зеленский формально не фигурирует в деле. В украинской политике проблема не только в прямых юридических связях, но и в самом кругу приближенных людей. Об этом рассказал политолог Владимир Цыбулько.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Когда рядом регулярно возникают фамилии Ермака, Миндича или других представителей ближайшего окружения – общество начинает воспринимать это как единую систему, а не частные случаи. Если учитывать кодирование R2 по резиденции Ермака, то кто же тогда R1? И почему в контексте "Династии" упоминается охрана Зеленского?", – отметил политолог.

По его словам, придает напряжение и информационный фон. Интервью Юлии Мендель стало еще одним сигналом, что внутри бывшей "команды мечты" накопилось слишком много взаимных претензий и скрытых конфликтов. Для политической выживания Зеленского эта история становится опасной.

Что касается "Миндичгейта", то политолог говорит, что скорой развязки ждать точно не стоит. Такие дела обычно становятся элементом большой политической игры между разными центрами влияния – и в Украине, и вне ее, но сам факт появления этой истории уже означает: период абсолютной неприкосновенности для ближайшего круга власти постепенно завершается.

бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал вручение ему подозрения в деле строительства кооператива "Династия", заявив о беспрецедентном давлении на правоохранительные органы. По словам политика, в последние месяцы вокруг расследования якобы велась активная публичная кампания с целью добиться конкретных процессуальных решений против него. Примечательно, что почти одновременно с вручением подозрения Ермаку вышло скандальное интервью экспресссекретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель. Почему сейчас? Может ли это быть связано с попытками Трампа надавить на власть в Украине по поводу уступок в войне?




