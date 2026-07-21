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Як Зеленський посварив Сирського та Федорова: що не так у їх конфлікті

Політолог Юрій Подорожній вважає, що кадрові рішення Володимира Зеленського стали причиною конфлікту між Михайлом Федоровим і Олександром Сирським.

21 липня 2026, 12:10
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Slava Kot

Причиною конфлікту між колишнім міністром оборони Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стали не лише суперечності всередині оборонного сектору, а й кадрові рішення президента Володимира Зеленського. Таку думку висловив політтехнолог, кандидат філософських наук Юрій Подорожній.

Як Зеленський посварив Сирського та Федорова: що не так у їх конфлікті

Федоров та Сирський. Фото з відкритих джерел

Юрій Подорожній в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що саме Зеленський допустив помилку, яка зрештою призвела до нинішньої кризи.

"Очевидно було помилково прийнято рішення з боку президента, який, в принципі, довів до цієї ситуації. Тепер його завдання виправити її з якомога меншими репутаційними втратами для кожної зі сторін", – зазначив Подорожній.

На його думку, військове керівництво та представники оборонного блоку потребують особливо виваженого ставлення, адже саме вони відповідають за оборону країни під час повномасштабної війни. Експерт вважає, що будь-які публічні конфлікти або непрозорі кадрові рішення можуть негативно впливати на довіру суспільства та ефективність роботи сектору безпеки.

Подорожній також розкритикував спосіб, у який відбувалися кадрові зміни в уряді.

"Якщо є якісь претензії до Федорова, їх треба було озвучити, а не влаштовувати театр із заміною цілого уряду для того, щоб замінити міністра оборони", – зазначив Подорожній.

Політолог припустив, що влада могла неправильно оцінити наслідки своїх рішень, через що ситуація отримала значний суспільний резонанс. Він також не виключив, що нинішня криза може бути пов'язана з можливими кадровими змінами у вищому військовому керівництві.

За словами Подорожнього, одним з можливих сценаріїв залишається відставка Олександра Сирського. Однак, за його словами, якщо таке рішення буде ухвалене, влада спробує уникнути різкого зростання суспільної підтримки головнокомандувача, як це свого часу сталося після звільнення Валерія Залужного.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Тарас Чмут назвав головну причину відставки Федорова з Міноборони.

Також "Коментарі" писали, що видання The Guardian вважає, що питання звільнення Сирського вирішене.



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Джерело: https://espreso.tv/suspilstvo-prezident-sam-doviv-do-tsiei-situatsii-podorozhniy-pro-krizu-v-oboronnomu-blotsi
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