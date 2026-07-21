Кто советовал Зеленскому уволить Федорова: Ткач раскрыл новые детали отставки

Бывший руководитель офиса президента Андрей Ермак мог быть одним из тех, кто повлиял на решение Владимира Зеленского об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны. Об этом заявил руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе кадровых решений.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Михаил Ткач в эфире программы "Диалог с народом" на YouTube-канале "Украинской правды" сообщил, что редакция пообщалась по меньшей мере с пятью собеседниками, утверждающими, что экс-глава ОП был причастен к подготовке решения об увольнении Федорова.

"Мы слышали более пяти источников, утверждающих, что Андрей Ермак причастен к этой ситуации", — сказал Ткач.

По его словам, вокруг президента существует узкий круг людей, к советам которых он прислушивается при принятии кадровых решений, и Ермак остается одним из самых влиятельных представителей этого окружения.

Журналист также упомянул главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию. По словам Ткача, в политических кругах считают, что именно Арахамия "не был тем человеком, который отказывал президенту не отправлять в отставку Михаила Федорова".

"Если не сказать наоборот", — добавил журналист, комментируя позицию главы фракции.

В то же время, Ткач подчеркнул, что окончательное решение о кадровых изменениях принимал лично президент Украины. Он предположил, что одним из факторов могли стать разговоры о политических перспективах Федорова и его потенциальных амбициях на предстоящих выборах. В то же время журналист назвал подобную мотивацию "абсурдной".

Напомним, Михаил Федоров был уволен с должности министра обороны 15 июля. Среди причин кадрового решения ранее называли разногласия между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по обеспечению войска, подходов к ведению боевых действий и мобилизации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тарас Чмут назвал главную причину увольнения Федорова из Минобороны.

Также "Комментарии" писали, как Зеленский поссорил Сырского и Федорова.