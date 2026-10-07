Гончаренко зізнався, що його син кинув університет за кордоном: де вчиться зараз

Народний депутат Олексій Гончаренко підтвердив, що його старший син справді навчався в університеті за кордоном, однак згодом вирішив повернутися в Україну. За словами політика, хлопець провчився менше року, після чого продовжив навчання в Одесі.

Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел

Гончаренко відреагував на публікацію "24 каналу", у якій йшлося про навчання його старшого сина Олексія в Амстердамському університеті. Політик раніше сам розповідав про вступ сина за кордон у 2023 році.

За словами депутата, син навчався за кордоном із вересня 2023-го до липня 2024 року. Однак університет і життя в іншій країні йому не сподобалися, тому влітку 2024 року він повернувся до України.

"Мій старший син дійсно був закордоном і навчався в одному з Університетів там. Але. Йому там не сподобалось. Таке буває. Він провчився 10 місяців. В липні 2024 він повернувся в Україну і вступив в Університет в Одесі", — повідомив Гончаренко.

Також нардеп зазначив, що його старший син нині живе в Одесі, навчається та працює. Окремо Гончаренко розповів про молодшого сина. За його словами, той навчається в одеській школі.

Водночас депутат розкритикував увагу до особистого життя його дітей.

"Чому так вам всім подобається приставати до дітей. До мене приставайте, це моя робота", — заявив Гончаренко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гончаренко вперше відреагував на виключення з фракції "ЄС" після закликів домовитися з РФ.

Також "Коментарі" писали, що 5 жовтня "Європейська солідарність" заявила про припинення спільного політичного шляху з Гончаренком через розбіжності щодо закінчення війни та майбутньої архітектури безпеки України.