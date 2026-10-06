Хоче домовитися з РФ: Гончаренко вперше відреагував на виключення з фракції ЄС



















Народний депутат Олексій Гончаренко вперше прокоментував рішення "Європейської солідарності" виключити його з парламентської фракції через заяви про переговори з Росією. Політик не відмовився від своєї позиції та знову закликав шукати домовленості з Володимиром Путіним. Про це він заявив у відеозверненні 6 жовтня.

Гончаренко відповів на виключення з фракції "ЄС"

Що Гончаренко пропонує для закінчення війни

За словами нардепа, Україна могла б домовлятися з Росією про окремі домовленості щодо припинення вогню. Як приклад він навів зернову угоду 2022 року, яка дозволила відновити експорт українського зерна через Чорне море.

Гончаренко вважає, що до переговорів варто залучити Туреччину, Індію та арабські країни. Він також заявив, що українська влада має активніше шукати дипломатичні шляхи завершення війни, а суспільний тиск повинен спонукати її до конкретних дій.

"Моя позиція — не про те, щоб здатися, а про те, щоб шукати шлях до миру", — стверджує Гончаренко.

Чому "Європейська солідарність" виключила Гончаренка

Скандал розгорівся після заяв депутата про можливі поступки Росії. На початку жовтня Гончаренко запропонував розглядати поетапне зняття санкцій із РФ в обмін на припинення ударів по Україні, безпеку судноплавства в Чорному морі та інші домовленості.

5 жовтня "Європейська солідарність" заявила про припинення спільного політичного шляху з Гончаренком через розбіжності щодо закінчення війни та майбутньої архітектури безпеки України. У партії наголосили, що компроміси не повинні ставити під загрозу незалежність держави та її європейське майбутнє.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, навіщо Гончаренко саме зараз запропонував свій мирний план.