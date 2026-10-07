Гончаренко признался, что его сын бросил университет за границей: где учится сейчас

Народный депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что его старший сын действительно учился в университете за границей, однако впоследствии решил вернуться в Украину. По словам политика, парень проучился меньше года, после чего продолжил обучение в Одессе.

Алексей Гончаренко. Фото из открытых источников

Гончаренко отреагировал на публикацию "24 канала", в которой говорилось об обучении его старшего сына Алексея в Амстердамском университете. Политик раньше сам рассказывал о вступлении сына за границу в 2023 году.

По словам депутата, сын учился за границей с сентября 2023 по июль 2024 года. Однако университет и жизнь в другой стране ему не понравились, поэтому летом 2024 он вернулся в Украину.

"Мой старший сын действительно был заграницей и учился в одном из Университетов там. Но. Ему там не понравилось. Такое бывает. Он проучился 10 месяцев. В июле 2024 года он вернулся в Украину и поступил в Университет в Одессе", — сообщил Гончаренко.

Также нардеп отметил, что его старший сын живет в Одессе, учится и работает. Отдельно Гончаренко рассказал о младшем сыне. По его словам, он учится в одесской школе.

В то же время, депутат раскритиковал внимание к личной жизни его детей.

"Почему так вам всем нравится приставать к детям. Ко мне приставайте, это моя работа", – заявил Гончаренко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гончаренко впервые отреагировал на исключение из фракции "ЕС" после призывов договориться с РФ.

Также "Комментарии" писали, что 5 октября "Европейская солидарность" заявила о прекращении общего политического пути с Гончаренко из-за разногласий по окончании войны и будущей архитектуры безопасности Украины.