Закликав домовитися з Росією: Гончаренка виключили з фракції "Європейська солідарність"

Народного депутата Олексія Гончаренка виключили з парламентської фракції "Європейська солідарність". Причиною стали його публічні заяви щодо можливого завершення війни та переговорів із Росією, які, за оцінкою фракції, суперечать її стратегічним позиціям.

Олексій Гончаренко. Фото з відкритих джерел

Про рішення виключити з фракції Гончаренка "Європейська солідарність" повідомила 5 жовтня. У фракції зазначили, що всередині політичної сили завжди існували різні думки та гострі дискусії, однак цього разу йдеться про принципові розбіжності щодо майбутнього України.

"Публічні позиції Олексія Гончаренка щодо завершення війни та майбутньої архітектури безпеки України розійшлися з позицією “Європейської солідарності” та її ідеологічними засадами", — йдеться у заяві.

У партії наголосили, що серед ключових принципів залишаються сильна українська армія, українська мова, незалежна церква, курс на вступ до Європейського Союзу та НАТО. Водночас там підкреслили, що компроміси можуть бути частиною переговорного процесу, але незалежність України, її європейський курс та право самостійно визначати систему безпеки не можуть бути предметом компромісу.

Причиною рішення "ЄС" стали заяви Гончаренка від 2 жовтня. У своїх публікаціях він закликав шукати можливості для домовленостей із Росією.

"Давайте домовлятись про все на світі", — писав Гончаренко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гончаренко голосує проти продовження мобілізації в Україні

Також "Коментарі" писали, чому заява про "домовляння" з Росією від нардепа Гончаренка спричинила гостру суперечку.