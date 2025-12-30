Нардепи-прогульники: хто за рік жодного разу не з’явився у Верховній Раді

Громадський рух "Чесно" оприлюднив антирейтинг прогульників Верховної Ради за 2025 рік. До нього потрапили 13 народних депутатів, які протягом усього року не з’явилися у парламенті жодного разу.

Нардепи-прогульники 2025 року. Фото з відкритих джерел

За даними "Чесно", серед абсолютних прогульників є парламентарі, які перебувають під вартою. Йдеться про колишніх депутатів від фракції "Слуга народу" Олександра Дубінського та Євгенія Шевченка, які наразі перебувають у СІЗО. До цього ж переліку увійшли колишні представники забороненої ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Олександр Пономарьов та Федір Христенко.

Окрему категорію становлять депутати-втікачі. Жодного разу у стінах Верховної Ради у 2025 році не з’явилися Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук та Андрій Одарченко. Усі вони перебувають за межами України та офіційно оголошені в розшук. Аналогічна ситуація і з Олександром Куницьким, який понад рік не повертається з закордонного "відрядження".

У списку тих, хто системно ігнорує роботу парламенту, залишаються й депутати, відсутність яких уже стала звичною. Зокрема, йдеться про бізнес-партнера Ігоря Коломойського, лідера партії "За майбутнє" Ігоря Палицю, а також представницю "Батьківщини" Анжеліку Лабунську. Обоє роками очолюють рейтинги прогульників, не демонструючи змін у відвідуваності.

Цьогоріч до переліку абсолютних прогульників потрапив і депутат від "Слуги народу" Олег Тарасов. Якщо раніше він демонстрував стабільну присутність у парламенті, то з початку 2025 року повністю припинив відвідування засідань, отримавши показник 100% пропусків.

Нардепи-прогульники 2025 року

Крім 13 депутатів з нульовою відвідуваністю, ще стільки ж парламентарів упродовж року з’являлися у Верховній Раді лише епізодично. Серед них Вадим Столар (ОПЗЖ), який пропустив 95% голосувань, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з показником близько 75%, а також очільниця партії "Голос" Кіра Рудик, яка була відсутня більш ніж на 60% голосувань. До цієї ж групи увійшли Степан Івахів ("За майбутнє"), депутатка "Батьківщини" Людмила Буймістер та Леся Василенко з "Голосу".

Водночас аналітики "Чесно" фіксують і негативну динаміку серед представників монобільшості. Від початку року значно знизили свою присутність у парламенті "Слуги народу" Анастасія Ляшенко та Олександр Кабанов. Більше засідань почав пропускати і Сергій Лабазюк із групи "За майбутнє", який фігурує у розслідуванні НАБУ щодо ймовірної спроби підкупу посадовців у сфері відновлення.

