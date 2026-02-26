Гераскевич неожиданно упрекнул нардепам: что сказал в Верховной Раде

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич впервые выступил с трибуны парламента и упрекнул народных депутатов. Украинский скелетонист принес в сессионный зал "шлем памяти" и публично раскритиковал политиков, игнорирующих заседание.

Владислав Гераскевич. Фото из открытых источников

Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде вспомнив о нардепах-прогульщиках.

"Я здесь выступаю впервые, но уже чувствую, что победил по посещению некоторых ваших коллег", — отметил спортсмен, намекая на проблему прогулов в Верховной Раде.

В то же время он поблагодарил депутатов разных фракций за поддержку украинской позиции и призвал к единству. По его словам, "Если мы будем объединены – мы победим".

Отдельно Гераскевич вспомнил Сергея Бубку, призвав лишить его звания Героя Украины и ввести санкции.

"Мне стыдно, что он носит звание Героя Украины. Он не имеет права его носить. Он торгует с оккупантами", – заявил спортсмен.

Согласно данным от движения "Честно", за весь 2025 год в Верховной Раде ни разу не появилось 15 депутатов, в том числе Александр Дубинский, Нестор Шуфрич, Федор Христенко, Сергей Шахов, Ярослав Дубневич, Артем Дмитрук, Александр Куницкий и другие. Еще более десятка депутатов прогуляли более 75% заседаний.

Напомним, что на тренировках перед Олимпиадой-2026 в Италии Гераскевич выступил в шлеме с портретами погибших украинских спортсменов. Международный олимпийский комитет запретил использование этого символа и дисквалифицировал украинца.

