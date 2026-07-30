Федоров заявив, що готовий повернутися до Міноборони: назвав головну умову



















Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не виключає свого повернення до Міністерства оборони, якщо відповідну пропозицію зробить президент України Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, що для нього головною є не посада, а можливість продовжувати працювати у сфері оборони.

Якщо Зеленський погодиться, Федоров повернеться в Міноборони

Михайло Федоров в інтерв'ю "Українській правді" заявив, що спокійно поставився до того, що не увійшов до нового складу уряду після його відставки, і не ставить за мету будь-що повернутися до влади. За його словами, він не прагне отримати будь-яку посаду, а працювати у сфері оборони.

"Я б дуже хотів, щоб люди розуміли, що моє завдання не працевлаштувати себе. Я дуже спокійно поставився до того… що не уряд. Все окей. Мені не потрібна будь-яка посада", — пояснив Федоров.

За словами Федорова, саме Міністерство оборони є тією ланко, де він може бути найбільш корисним державі. Крім того, політик підтвердив, що готовий знову очолити Міноборони, якщо це відповідатиме його баченню роботи та буде запропоновано Зеленським.

"Я розумію всі виклики, які нас чекають. Я до цього точно готовий. Якщо ні, то є інші шляхи, як досягати цієї візії", — додав Федоров.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом з главою уряду свої повноваження автоматично склав увесь Кабінет Міністрів. Уже 16 липня в Києві танизці інших міст відбулися акції протесту після рішення президента не перепризначати Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Федоров назвав іншу причину відставки з посади голови Міноборони, а не ту, яку озвучив Зеленський.

Також "Коментарі" писали, що Портников розкрив несподіваний план щодо протестів: Зниження віку мобілізації та повернення Федорова.