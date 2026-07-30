Федоров заявил, что готов вернуться в Минобороны: назвал главное условие



















Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что не исключает своего возвращения в Министерство обороны, если соответствующее предложение будет сделано президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время он подчеркнул, что для него главная не должность, а возможность продолжать работать в сфере обороны.

Если Зеленский согласится, Федоров вернется в Минобороны

Михаил Федоров в интервью "Украинской правде" заявил, что спокойно отнесся к тому, что не вошел в новый состав правительства после его отставки, и не ставит целью во что бы то ни стало вернуться к власти. По его словам, он не стремится получить какую-либо должность, а работать в сфере обороны.

"Я бы очень хотел, чтобы люди понимали, что моя задача не трудоустроить себя. Я очень спокойно отнесся к тому, что не правительство. Все окей. Мне не нужна какая-либо должность", — объяснил Федоров.

По словам Федорова, именно Министерство обороны является тем звено, где оно может быть наиболее полезно государству. Кроме того, политик подтвердил, что готов снова возглавить Минобороны, если это будет соответствовать его видению работы и будет предложено Зеленским.

"Я понимаю все вызовы, которые нас ждут. Я к этому точно готов. Если нет, то есть другие пути, как достигать этого видения", — добавил Федоров.

Напомним, 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с главой правительства свои полномочия автоматически сдал весь Кабинет Министров. Уже 16 июля в Киеве и ряде других городов прошли акции протеста после решения президента не переназначать Михаила Федорова на должность министра обороны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Федоров назвал другую причину отставки с должности главы Минобороны, а не озвученную Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Портников раскрыл неожиданный план по протестам: Снижение возраста мобилизации и возвращение Федорова.