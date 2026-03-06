"Це ненормальна ситуація": нардепи про масштаби катастрофи в Україні

В Україні виникла транспортна криза, і проблема спостерігається не тільки в Чернігові, де в деяких районах взагалі не ходить громадський транспорт.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що проблема з громадським транспортом відбувається по всій країні.

“Мені пишуть, що підприємства громадського транспорту отримали можливість бронювання працівників тільки на 50%. В підсумку виникають ситуації, коли через нестачу водіїв частина маршрутів просто не виходить на рейси або працює з великими затримками. І ще мені пишуть про купу ситуацій, коли водіїв просто забирають ТЦК”, — повідомив нардеп.

Політик наголосив, що громадський транспорт — це критична інфраструктура, і його нормальна робота важлива, щоб люди мали можливість добиратись до роботи чи додому.

Підприємства, за його словами, вже звертаються до уряду, щоб збільшити бронювання хоча б до 75%. Зазначив, що порушуватиме це питання, адже ситуація, коли через недостатнє бронювання для цих підприємств у нас зникатимуть маршрути — ненормальна.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що економічна ситуація в Україні має тенденцію до погіршення. Про це попередили у Верховній Раді.

Народний депутат Микола Тищенко зазначив, що всі бачать просідання курсу гривні та нові цінники на заправках. За його словами, нинішні ціни на пальне, скоріш, спекуляція та реакція трейдерів на очікування, а не реальний дефіцит. Поки що, додав він.

За його оцінками вже за тиждень події на Близькому Сході наздоженуть і наш ринок в повному обсязі. Курс долара також зростає, зауважив він.



