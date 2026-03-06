"Это ненормальная ситуация": нардепы о масштабах катастрофы в Украине

В Украине возник транспортный кризис, и проблема наблюдается не только в Чернигове, где в некоторых районах вообще не ходит общественный транспорт.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что проблема с общественным транспортом происходит по всей стране.

"Мне пишут, что предприятия общественного транспорта получили возможность бронирования работников только на 50%. В итоге возникают ситуации, когда из-за нехватки водителей часть маршрутов просто не выходит на рейсы или работает с большими задержками. И еще мне пишут о куче ситуаций, когда водителей просто забирают ТЦК", — сообщил нардеп.

Политик подчеркнул, что общественный транспорт – это критическая инфраструктура, и его нормальная работа важна, чтобы люди имели возможность добираться до работы или домой.

Предприятия, по его словам, уже обращаются к правительству, чтобы увеличить бронирование хотя бы до 75%. Отметил, что будет поднимать этот вопрос, ведь ситуация, когда из-за недостаточного бронирования для этих предприятий у нас будут исчезать маршруты — ненормальная.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что экономическая ситуация в Украине имеет тенденцию к ухудшению. Об этом было предупреждено в Верховной Раде.

Народный депутат Николай Тищенко отметил, что все видят проседание курса гривны и новые ценники на заправках. По его словам, нынешние цены на горючее скорее спекуляция и реакция трейдеров на ожидания, а не реальный дефицит. Пока, добавил он.

По его оценкам уже через неделю события на Ближнем Востоке догонят и наш рынок в полном объеме. Курс доллара тоже растет, отметил он.



