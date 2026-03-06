"Это ненормальная ситуация": нардепы о масштабах катастрофы в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Украине возник транспортный кризис, и проблема наблюдается не только в Чернигове, где в некоторых районах вообще не ходит общественный транспорт.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что проблема с общественным транспортом происходит по всей стране.
Политик подчеркнул, что общественный транспорт – это критическая инфраструктура, и его нормальная работа важна, чтобы люди имели возможность добираться до работы или домой.
Предприятия, по его словам, уже обращаются к правительству, чтобы увеличить бронирование хотя бы до 75%. Отметил, что будет поднимать этот вопрос, ведь ситуация, когда из-за недостаточного бронирования для этих предприятий у нас будут исчезать маршруты — ненормальная.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что экономическая ситуация в Украине имеет тенденцию к ухудшению. Об этом было предупреждено в Верховной Раде.
Народный депутат Николай Тищенко отметил, что все видят проседание курса гривны и новые ценники на заправках. По его словам, нынешние цены на горючее скорее спекуляция и реакция трейдеров на ожидания, а не реальный дефицит. Пока, добавил он.
По его оценкам уже через неделю события на Ближнем Востоке догонят и наш рынок в полном объеме. Курс доллара тоже растет, отметил он.