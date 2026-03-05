В Раді хапаються за голову: кого призначає на посади Банкова

У Верховній Раді звернули увагу на проблеми в регіонах. Катастрофічна ситуація склалася в Чернігові — у парламенті відреагували.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що до нього звернулись жителі Чернігова через катастрофічну ситуацію з міським транспортом. Виявляється, як повідомив політик, деякі мікрорайони міста залишились без сполучення. Людям треба йти пішки по 5 км, щоб добратись до роботи, зазначив нардеп.

“Справа в тому, що начальник військової адміністрації, який був призначений Банковою, запровадив пільговий проїзд, але не додумався затвердити механізм компенсації для перевізників та не заклав кошти у бюджеті. Ну і в результаті ми спостерігаємо транспортний колапс. Ось і результат, коли призначають керівників, які не вміють керувати. І прибирають нормального мера, якого обрали люди”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми в Києві наростають — на ситуацію в столиці звернули увагу та у високих владних кабінетах. Однак у Раді зазначають, що в цьому є політичний аспект. Народний депутат Володимир Ар’єв зазначив, що Зеленський робить киян розмінною монетою у своїй політичній боротьбі проти Кличка.

За його словами, виявляється — хай кияни далі мерзнуть і сидять без світла, “головне, щоб вся ця ОПшна медіа-шушера мала привід топтати мера Києва, якого президентська банда ніяк не може виштовхнути, як вже зробила в інших містах”.

Народний депутат підкреслив, що це одна з найцинічніх дій влади на чолі із Зеленським, коли в заручники готові взяти всю столицю заради персональної політичної боротьби.



