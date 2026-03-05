Досить “надпотужності” та “незламності”: ситуація в Україні значно погіршиться вже за тиждень

Економічна ситуація в Україні має тенденцію до погіршення — попереджають у Верховній Раді.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Микола Тищенко зазначив, що всі бачать просідання курсу гривні та нові цінники на заправках. За його словами, нинішні ціни на пальне, скоріш, спекуляція та реакція трейдерів на очікування, а не реальний дефіцит. Поки що, додав він.

“Але за моїми оцінками вже за тиждень події на Близькому Сході наздоженуть і наш ринок в повному обсязі. Курс долара також зростає. Ми маємо розуміти прямий наслідок: це автоматично потягне за собою вгору ціни на весь імпорт, в тому числі і пальне”, — попередив народний депутат.

За його словами, ситуація на Близькому Сході навряд чи вирішиться за тиждень чи місяць.

“Ми маємо бути реалістами та готуватися до тривалої турбулентності на енергетичних ринках”, — переконаний політик.

Народний депутат наголосив, що окремий біль — це весняна посівна. Він наголосив, що критично важливо забезпечити аграріїв пальним та ресурсами. Якщо посівна не буде проведена вчасно, то проблема, за його словами, буде не тільки з курсом.

“Я дуже сподіваюсь, що Уряд вже розробляє “аварійний план” для української економіки та скоро презентує його нам у парламенті. Не треба гучних назв про “надпотужність” чи “незламність”. Просто скажіть по кроках, як ми будемо реагувати на ці виклики. Люди мають бачити конкретні дії, а не гарні презентації”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про новий гучний скандал, в який потрапив Володимир Зеленський.