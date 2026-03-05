Досить “надпотужності” та “незламності”: ситуація в Україні значно погіршиться вже за тиждень

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Економічна ситуація в Україні має тенденцію до погіршення — попереджають у Верховній Раді.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Микола Тищенко зазначив, що всі бачать просідання курсу гривні та нові цінники на заправках. За його словами, нинішні ціни на пальне, скоріш, спекуляція та реакція трейдерів на очікування, а не реальний дефіцит. Поки що, додав він.
За його словами, ситуація на Близькому Сході навряд чи вирішиться за тиждень чи місяць.
Народний депутат наголосив, що окремий біль — це весняна посівна. Він наголосив, що критично важливо забезпечити аграріїв пальним та ресурсами. Якщо посівна не буде проведена вчасно, то проблема, за його словами, буде не тільки з курсом.
