Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу": про що домовилися та яких рішень очікувати

Зустріч президента Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу", що відбулася напередодні, пройшла без гучних заяв та не принесла кадрових рішень, яких багато хто очікував. Попри підвищений інтерес до розмови та чутки про можливі зміни у владній верхівці, учасники зустрічі підтверджують, що змін не буде.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко розповів, як пройшла зустріч та чи очікувати звільнень на тлі розслідування НАБУ.

"Зустріч пройшла спокійно. Я зрозумів так, що якихось особливих змін не передбачається. Всі поки що залишаються на своїх місцях", — сказав Мережко.

Про деталі розмови також розповіла народна депутатка Мар’яна Безугла, яка хоча й не входить до фракції, однак була запрошена на зустріч з президентом. За її словами, "загальне враження погане", а у Зеленського існує "інформаційна ванна".

"Я була на зустрічі з президентом, бо хоч і не у фракції, але голосую на 100%, як фракція, тож запрошують. І не змовчала, казала Зеленському, як є: про Єрмака, фронт, парламент. Те, що Президент не хоче звільняти Єрмака, не означає, що він його не звільнить. У Володимира Олександровича мало часу", — написала Безугла.

Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк із посиланням на свої джерела повідомив, що Зеленський під час зустрічі торкнувся теми корупційного скандалу. За його словами, президент заявив, що знає, хто "розкачує" ситуацію та поширює дезінформацію.

"Коли президента спитали, що скандал не стухає, то президент відповів майже дослівно наступне: Знаю. Скандал зараз сильно качають росіяни. І трохи американці. Але ж ми знаємо, хто всередині розкачує, і хто працює над тим, щоб дати американцям неправдиву інформацію", — вказує Железняк.

Нагадаємо, що зустріч відбулася через оприлюднення "плівок Міндіча", де, за словами нардепів під кодовим ім’ям "Алі Баба" фігурував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. В останні дні депутати прямо говорили про необхідність звільнити Єрмака, зокрема такі ідеї озвучували і обранці зі "Слуги народу".

