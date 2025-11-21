Зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу": про що домовилися та яких рішень очікувати

Рубрики
Зустріч президента Володимира Зеленського з депутатами фракції "Слуга народу", що відбулася напередодні, пройшла без гучних заяв та не принесла кадрових рішень, яких багато хто очікував. Попри підвищений інтерес до розмови та чутки про можливі зміни у владній верхівці, учасники зустрічі підтверджують, що змін не буде.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко розповів, як пройшла зустріч та чи очікувати звільнень на тлі розслідування НАБУ.
Про деталі розмови також розповіла народна депутатка Мар’яна Безугла, яка хоча й не входить до фракції, однак була запрошена на зустріч з президентом. За її словами, "загальне враження погане", а у Зеленського існує "інформаційна ванна".
Народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк із посиланням на свої джерела повідомив, що Зеленський під час зустрічі торкнувся теми корупційного скандалу. За його словами, президент заявив, що знає, хто "розкачує" ситуацію та поширює дезінформацію.
Нагадаємо, що зустріч відбулася через оприлюднення "плівок Міндіча", де, за словами нардепів під кодовим ім’ям "Алі Баба" фігурував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. В останні дні депутати прямо говорили про необхідність звільнити Єрмака, зокрема такі ідеї озвучували і обранці зі "Слуги народу".
