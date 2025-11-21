Встреча Зеленского с фракцией "Слуга народа": о чем договорились и каких решений ждать

Встреча президента Владимира Зеленского с состоявшейся накануне депутатами фракции "Слуга народа" прошла без громких заявлений и не принесла кадровых решений, которых многие ожидали. Несмотря на повышенный интерес к разговору и слухи о возможных изменениях в верхушке власти, участники встречи подтверждают, что изменений не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Председатель парламентского комитета по внешней политике Александр Мережко рассказал, как прошла встреча и ожидать ли увольнений на фоне расследования НАБУ.

"Встреча прошла спокойно. Я понял так, что каких-то особых изменений не предвидится. Все пока остаются на своих местах", — сказал Мережко.

О деталях разговора также рассказала народная депутат Марьяна Безуглая, которая хотя и не входит во фракцию, однако была приглашена на встречу с президентом. По ее словам, "общее впечатление плохое", а у Зеленского существует "информационная ванна".

"Я была на встрече с президентом, потому что хоть и не во фракции, но голосую на 100%, как фракция, поэтому приглашают. И не смолчала, говорила Зеленскому, как есть: об Ермаке, фронте, парламенте. То, что Президент не хочет увольнять Ермака, не означает, что он его не уволит. У Владимира Александровича мало времени", — написала Безуглая.

Народный депутат "Голоса" Ярослав Железняк со ссылкой на свои источники сообщил, что Зеленский во время встречи затронул тему коррупционного скандала. По его словам, президент заявил, что знает, кто "раскачивает" ситуацию и распространяет дезинформацию.

"Когда президента спросили, что скандал не гаснет, то президент ответил почти дословно следующее: Знаю. Скандал сейчас сильно качают россияне. И немного американцы. Но ведь мы знаем, кто внутри раскачивает, и кто работает над тем, чтобы дать американцам ложную информацию", — указывает Железняк.

Напомним, что встреча состоялась из-за обнародования "пленок Миндича", где, по словам нардепов под кодовым именем "Али Баба", фигурировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В последние дни депутаты прямо говорили о необходимости уволить Ермака, в частности, такие идеи озвучивали и избранники из "Слуги народа".

