У "Слузі народу" вимагають відставки Єрмака через "плівки Міндіча"

Народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський публічно заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак має піти у відставку. Причина такої заяви стали можливі корупційні ризики в енергетичному секторі, які розслідували українські антикорупційні органи.

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Федір Веніславський в коментарі "Радіо Свобода" підтвердив, що розмови про відставку Єрмака активно точаться всередині самої президентської фракції. За його словами, такий крок міг би зняти напругу довкола уряду та зменшити суспільну недовіру.

"Я вважаю, що дійсно, відставка пана Єрмака в даному випадку точно збила би оцей певний ажіотаж навколо уряду, тому що не секрет, що уряд формувався здебільшого після того, як були схвалені певні кандидатури в Офісі президента, тобто це було рішення президента чи це якесь спільне рішення, я не можу сказати, але дійсно серед "слуг" багато сьогодні було розмов про те, що пан Єрмак має піти", – сказав Веніславський.

Веніславський також визнав, що входить до групи народних обранців, які виступають за відставку керівника ОП Андрія Єрмака.

Як пояснив народний депутат, головною підставою для таких вимог стали "плівки Міндіча", де, за твердженням депутатів, фігурує особа під прізвиськом "Алі-Баба". За припущеннями окремих політиків, нею може виявитися саме Андрій Єрмак. Вони стверджують, що на записах нібито зафіксовано момент про вплив на правоохоронні органи та можливі вказівки щодо тиску на САП і НАБУ.

Сам Єрмак ситуацію наразі публічно не коментував. В Офісі президента також не надавали офіційних роз’яснень.

