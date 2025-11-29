Зі звільненням Єрмака Зеленський запізнюється на півкроку: про що йдеться

Звільнення голови Офісу президента України Андрія Єрмака було запрограмоване в той момент, коли було оприлюднено плівки Міндіча. Зараз звільнення вже нічого не дасть, а лише запустить низку нових подій. Таку думку вислови політолог Вадим Денисенко.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Єрмак був основною фігурою у владній архітектурі. Його запізніла відставка робить Зеленського ще слабшим, ніж він був тиждень тому. Опозиція качатиме переформатування уряду та керівництва Верховної Ради. І, з великою долею імовірності, це станеться", – спрогнозував експерт.

За його словами, зараз від Володимира Зеленського США вимагатимуть лише одну річ: погодитися на угоду про території. І це буде єдине питання, яке буде стояти на порядку денному.

"Зміна Єрмака на Умерова та Сирського особливо нічого не змінює. Якщо коротко, то все ось так", – зазначив Вадим Денисенко.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у НАБУ та САП підтвердили обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака. Протягом дня з'являлися шокуючі деталі про можливі записи у кабінеті, про ймовірну підозру та паніку на Банковій. Як стало відомо вже під вечір від президента України Володимира Зеленського, Андрій Єрмак написав заяву про звільнення. Що справді може ховатися за цією гучною операцією? Чому НАБУ та САП зайшли не лише до Офісу президента, а й додому до глави президентської канцелярії і, власне кажучи, чому саме зараз? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — найцікавіше зараз, чи будуть забирати в голови Офісу президента Андрія Єрмака телефон. Тому шо невідомо, що за матеріал на нього по справі Міндіча. Але телефон Єрмака – це потенційно ще 170 нових кримінальних справ. Про це розповів нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.



