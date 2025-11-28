Чому НАБУ та САП взялися за Єрмака: про що свідчить його відставка

У НАБУ та САП підтвердили обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака. Протягом дня з'являлися шокуючі деталі про можливі записи у кабінеті, про ймовірну підозру та паніку на Банковій. Як стало відомо вже під вечір від президента України Володимира Зеленського, Андрій Єрмак написав заяву про звільнення. Що справді може ховатися за цією гучною операцією? Чому НАБУ та САП зайшли не лише до Офісу президента, а й додому до глави президентської канцелярії і, власне кажучи, чому саме зараз? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

Концентрація влади шкідлива навіть під час війни

Засновник соціологічної компанії Active Group, політичний експерт Андрій Єрьоменко говорить, що ця ситуація нагадує, якщо не революцію, то принаймні спробу державного перевороту.

"Тому що, коли, грубо кажучи, не першу, але і не другу людину в країні змушують піти, обкладають її і всіх її знайомих підозрами – це серйозна заявка на зміну влади в Україні. Особисто мені це подобається і подобається з кількох точок зору" — зазначив експерт.

Андрій Єрьоменко зауважив, по-перше, з ким би він не говорив, всі кажуть, що Єрмак централізував корупцію під себе.

"Я звичайно доказів не маю, але чи я говорю про це з якимись депутатами, чи з бізнесменами, чи з кимось іншим, всі вони або не знають, або кажуть, що Єрмак під себе все підім’яв і вся корупція веде до нього і він джерело корупції. По-друге сама по собі концентрація влади шкідлива навіть під час війни. І тепер, коли у владі з'явиться ну хоча б якась дискусія, там будуть хоч якісь інші люди, хоч якесь оновлення, то це буде дуже позитивно для нас всіх. По-третє ця відставка за великим рахунком голови Офісу, тобто людини, яка має допомагати президенту у роботі, не порушить роботу інституцій. Тому що Кабмін, Верховна Рада, тощо будуть працювати, як вони працювали й раніше. Тобто сам факт того, що в Україні, незважаючи на війну, існує потужний розподіл влади, нас зараз рятує", – констатував експерт.

Це натяк Зеленському

Аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков зазначив, що обшук у діючого глави президентської канцелярії проводився вперше. Тобто, подія унікальна як по "рішучості" правоохоронних органів, так і по масштабу потенційних зловживань, які викликали такі слідчі дії.

"Зараз ми спостерігаємо геополітичну виставу, мета якої не очищення і покращення топової української влади, а примітивний примус до підтримки мирного процесу у його баченні Дональдом Трампом. Це зовсім не означає, що Андрій Єрмак, без дозволу якого над Україною і сонце не сходить, не має відношення до корупційних схем. Але переконаний, що він був чудово обізнаний про обшуки, які плануються у нього. І він, хто завгодно, але не дурень, тому ніяких реально компроментуючих матеріалів у нього знайти не вдасться", – зазначив експерт.

Він звернув увагу, що голова ОП у справі "бригади Міндіча" проходить лише як свідок. Завдання таких показових слідчих дій – прозоро натякнути президентові Зеленському, що його елементарно можуть "вимазати" у корупційному бруді по вуха, якщо не буде слухняним.

"Проте, коли Зеленський припинить заважати Трампу возз’єднатися з омріяною Нобелівкою, то ніхто Єрмака чіпати не буде. Хиба що після відставки тимчасово переведуть у радники, щоб потім висунути у прем’єр-міністри. Звісно це більше жарт, проте все можливо…", — зауважив Олександр Кочетков.

