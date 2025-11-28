logo_ukra

У Раді розповіли, що найцікавіше з обшуками в Єрмака: НАБУ може піти на радикальний крок

Нардеп Олексій Гончаренко говорить, що дуже цікавим може стати листування Єрмака з президентом

28 листопада 2025, 10:50
Кравцев Сергей

Найцікавіше зараз, чи будуть забирати в голови Офісу президента Андрія Єрмака телефон. Тому шо невідомо, що за матеріал на нього по справі Міндіча. Але телефон Єрмака – це потенційно ще 170 нових кримінальних справ. Про це розповів нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

У Раді розповіли, що найцікавіше з обшуками в Єрмака: НАБУ може піти на радикальний крок

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

"Кожне листування – це окреме кримінальне провадження. Перевищення повноважень, зловживання впливом, незаконні вказівки, політичні переслідування… всі адвокати країни не допоможуть", – написав нардеп у себе в Телеграм.

Олексій Гончаренко додає, також цікаве листування Єрмака з президентом. Поки що невідомо, чи знав він про його дії, чи давав вказівки, як ділили гроші.

Політик вважає, що невдовзі суспільство дізнається багато нового.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що НАБУ та САП проводять обшуки у голови Офісу президента Андрія Єрмака в урядовому кварталі.

Варто зазначити, що у ЗМІ та від представників українського політикуму поширювалися повідомлення про те, що на так званих "плівках Міндіча" за масштабною корупцією фігурує людина на прізвисько "Алі-Баба", яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на САП та НАБУ, і це нібито може бути Андрій Єрмак.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у НАБУ та САП офіційно підтвердили обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Там заявили, що "здійснюють слідчі дії (обшуки)". Вони санкціоновані і здійснюються в межах розслідування. Деталі обіцяють оприлюднити пізніше. 

Водночас журналіст видання Financial Times Крістофер Міллер вважає, що обшуки вдома у Єрмака пов'язані з розслідуванням у справі "Мідас". Про це він написав у мережі Х.




