Политика Украины 2025
С увольнением Ермака Зеленский опаздывает на полшага: о чем идет речь

Ермак был основной фигурой во властной архитектуре

29 ноября 2025, 10:05
Автор:
Кравцев Сергей

Увольнение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы пленки Миндича. Сейчас увольнение уже ничего не даст, а только запустит ряд новых событий. Такое мнение высказали политолог Вадим Денисенко.

С увольнением Ермака Зеленский опаздывает на полшага: о чем идет речь

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Ермак был основной фигурой во властной архитектуре. Его запоздалая отставка делает Зеленского еще слабее, чем он был неделю назад. Оппозиция будет качать переформатирование правительства и руководства Верховной Рады. И с большой долей вероятности это произойдет", – спрогнозировал эксперт.

По его словам, сейчас от Владимира Зеленского США потребуют только одну вещь: согласиться на соглашение о территориях. И это будет единственный вопрос, который будет стоять на повестке дня.

"Изменение Ермака на Умерова и Сырского особенно ничего не меняет. Если коротко, то все так", – отметил Вадим Денисенко.

Читайте на портале "Комментарии" — в НАБУ и САП подтвердили обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака. В течение дня появлялись шокирующие детали о возможных записях в кабинете, о вероятном подозрении и панике на Банковой. Как стало известно уже под вечер от президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак написал заявление об увольнении. Что может скрываться за этой громкой операцией? Почему НАБУ и САП зашли не только в Офис президента, но и домой к главе президентской канцелярии и, по существу, почему именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – самое интересное сейчас, будут ли забирать у главы Офиса президента Андрея Ермака телефон. Потому что неизвестно, что за материал на него по делу Миндича. Но телефон Ермака – это потенциально еще 170 новых уголовных дел. Об этом рассказал нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.




