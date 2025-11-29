С увольнением Ермака Зеленский опаздывает на полшага: о чем идет речь

Увольнение главы Офиса президента Украины Андрея Ермака было запрограммировано в тот момент, когда были обнародованы пленки Миндича. Сейчас увольнение уже ничего не даст, а только запустит ряд новых событий. Такое мнение высказали политолог Вадим Денисенко.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Ермак был основной фигурой во властной архитектуре. Его запоздалая отставка делает Зеленского еще слабее, чем он был неделю назад. Оппозиция будет качать переформатирование правительства и руководства Верховной Рады. И с большой долей вероятности это произойдет", – спрогнозировал эксперт.

По его словам, сейчас от Владимира Зеленского США потребуют только одну вещь: согласиться на соглашение о территориях. И это будет единственный вопрос, который будет стоять на повестке дня.

"Изменение Ермака на Умерова и Сырского особенно ничего не меняет. Если коротко, то все так", – отметил Вадим Денисенко.

