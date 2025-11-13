logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана: у Раді вказали на важливий нюанс
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана: у Раді вказали на важливий нюанс

З'ясувалося, що Міндіч і Цукерман мають громадянство Ізраїлю

13 листопада 2025, 11:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Володимир Зеленський, як і обіцяв, потужно ввів санкції проти Міндіча та Цукермана. От тільки відразу є важливий нюанс – Міндіч і Цукерман виявилися громадянами Ізраїлю. Про це у себе в Телеграм розповідає нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана: у Раді вказали на важливий нюанс

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Громадянин іноземної держави був на звʼязку з Президентом України — писав йому смски і за його смсками – Президент України телефонував міністрам", – написав Гончаренко, маючи на увазі аудіозаписи, які виклало у відкритий доступ НАБУ.

Нардеп зазначає, що це не просто жарти чи видумки, бо це питання національної безпеки.

"Громадянин іноземної держави мав доступ до президента, казав, що йому робити і той виконував це. Мало того, що Баканов (найкращий друг Зеленського) був завербований російськими спецслужбами. Тут питання: Чи не був завербованим Міндіч? Чи мав він доступ до держтаємниці? (ОЧЕВИДНО — ТАК!) Бо він мав інформацію по будівництву захисних енергетичних споруд", – зауважує нардеп. 

Олексій Гончаренко зауважує, що він особисто готує звернення до СБУ, яка має почати справу про розголошення державної таємниці.

Читайте також на порталі "Коментарі" — проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана 13 листопада офіційно запроваджено санкції. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Документом введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження обмежень. 

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", — йдеться в указі Зеленського.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чому для ОП патова ситуація після скандалу в енергетиці: чи відправлять уряд у відставку.




