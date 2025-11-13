Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана: у Раді вказали на важливий нюанс

Рубрики
Президент Володимир Зеленський, як і обіцяв, потужно ввів санкції проти Міндіча та Цукермана. От тільки відразу є важливий нюанс – Міндіч і Цукерман виявилися громадянами Ізраїлю. Про це у себе в Телеграм розповідає нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Нардеп зазначає, що це не просто жарти чи видумки, бо це питання національної безпеки.
Олексій Гончаренко зауважує, що він особисто готує звернення до СБУ, яка має почати справу про розголошення державної таємниці.
