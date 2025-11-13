Зеленський підписав санкції проти Міндіча та Цукермана: у Раді вказали на важливий нюанс

Президент Володимир Зеленський, як і обіцяв, потужно ввів санкції проти Міндіча та Цукермана. От тільки відразу є важливий нюанс – Міндіч і Цукерман виявилися громадянами Ізраїлю. Про це у себе в Телеграм розповідає нардеп фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"Громадянин іноземної держави був на звʼязку з Президентом України — писав йому смски і за його смсками – Президент України телефонував міністрам", – написав Гончаренко, маючи на увазі аудіозаписи, які виклало у відкритий доступ НАБУ.

Нардеп зазначає, що це не просто жарти чи видумки, бо це питання національної безпеки.

"Громадянин іноземної держави мав доступ до президента, казав, що йому робити і той виконував це. Мало того, що Баканов (найкращий друг Зеленського) був завербований російськими спецслужбами. Тут питання: Чи не був завербованим Міндіч? Чи мав він доступ до держтаємниці? (ОЧЕВИДНО — ТАК!) Бо він мав інформацію по будівництву захисних енергетичних споруд", – зауважує нардеп.

Олексій Гончаренко зауважує, що він особисто готує звернення до СБУ, яка має почати справу про розголошення державної таємниці.

