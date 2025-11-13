logo_ukra

Зеленський офіційно запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана: які обмеження на них накладено

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджено санкції проти фігурантів корупційного скандалу в Укренерго Тимура Міндіча та Олександра Цукермана

13 листопада 2025, 11:39
Маламура Сергій

Проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана 13 листопада офіційно запроваджено санкції. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Документом введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження обмежень. 

Зеленський офіційно запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана: які обмеження на них накладено

Тимур Міндіч та Олександр Цукерман. Фото: з відкритих джерел

"Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів", — йдеться в указі Зеленського. 

У рішенні РНБО зазначено, що Тимур Міндіч та Олександр Цукерман є громадянами Ізраїлю. 

Серед іншого, їх позбавлять державних нагород, заблокують активи, обмежать торговельні операції.

У переліку обмежень також: 

- запобігання виведенню капіталів за межі України;  

- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;  

- припинення дії або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, припинення дії чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

- заборона участі у приватизації, оренді державного майна;

- заборона користування радіочастотним спектром України;

- заборона на набуття у власність земельних ділянок тощо. 

Нагадаємо, видання "Коментарі" повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою розкрили подробиці операції "Мідас", під час якої розслідуються корупційні махінації у сфері енергетики. 

Стало також відомо, що фігурант справи Тимур Міндіч перед обшуками НАБУ виїхав з України. Коментуючи його виїзд, у ДПСУ зазначили, що не мають права розголошувати інформацію про перетин кордону третіми особами.



Джерело: https://www.president.gov.ua/
