Чому для ОП патова ситуація після скандалу в енергетиці: чи відправлять уряд у відставку

Ситуація з енергетичним скандалом в Україні виглядає таким чином, що ймовірно Банкова мала намір тягнути до останнього зі звільнення фігурантів – тих, які перебувають безпосередньо на посадах. Серед таких, з того списку, що відомо наразі це Герман Галущенко. Всі решта не на посадах і відставка Галущенка ймовірно для Офісу президента і для Кабміну була непростою, бо це фактично визнання того, що Галущенко фігурує у скандалі, що він притягнутий буде до відповідальності. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Корупційний скандал в енергетиці

"Я не виключаю, що Галущенку рано чи пізно буде вручена також підозра. Він сам заявив, що буде у судах, але це фактично визнання того, що у чинній владній команді, зараз ми не говоримо про Чернишова і попередників, була людина, яка була замішана у цих корупційних оборудках. Тепер для опозиції це буде додатковим приводом говорити про те, чому уряд не попередив це, як проводилася перевірка кандидатів і так далі, адже Галущенко працював на посаді міністра енергетики ще до того як його призначили на посаду міністра юстиції. Наступним кроком звісно буде тиск опозиції про відставку всього уряду. Я цього не виключаю і це у логіці політичних процесів так і є. Тим паче, що нинішній корупційний скандал, якби там не хотів Офіс президента, але неодмінно зачепить і репутацію чинного президента Володимира Зеленського", – зазначив експерт.

Валерій Клочок зауважує, що він особисто не має жодного сумніву, що буде відповідна реакція із Заходу. Поки що партнери звісно спостерігають і так буде відбуватися до тижня, але потім це все проявиться.

"Західна преса багато повідомляє про такі випадки. Я вже не говорю про Росію, яка просто кишить цими повідомленнями. Тому ймовірність відставки уряду дуже висока. Але тут відразу ж виникає наступне питання: якщо Зеленський погоджується на відставку, яким буде наступний уряд?", – задається питанням експерт.

Він продовжує, точно можна сказати, що це не буде уряд національної єдності, довіри, ще когось чи чогось, на чому, власне, наполягає опозиція. Це буде уряд умовно технократів, де будуть нові обличчя, когось можливо підшукають, але за такий новий склад уряду буде складно знайти голоси у парламенті. Тому для Банкової це дійсно патова ситуація. І у той же час це дуже хороша історія для опозиції, яка буде тиснути надалі на президента.

