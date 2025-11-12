Чому для ОП патова ситуація після скандалу в енергетиці: чи відправлять уряд у відставку

Рубрики
Кравцев Сергей
Ситуація з енергетичним скандалом в Україні виглядає таким чином, що ймовірно Банкова мала намір тягнути до останнього зі звільнення фігурантів – тих, які перебувають безпосередньо на посадах. Серед таких, з того списку, що відомо наразі це Герман Галущенко. Всі решта не на посадах і відставка Галущенка ймовірно для Офісу президента і для Кабміну була непростою, бо це фактично визнання того, що Галущенко фігурує у скандалі, що він притягнутий буде до відповідальності. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.
Корупційний скандал в енергетиці
Валерій Клочок зауважує, що він особисто не має жодного сумніву, що буде відповідна реакція із Заходу. Поки що партнери звісно спостерігають і так буде відбуватися до тижня, але потім це все проявиться.
Він продовжує, точно можна сказати, що це не буде уряд національної єдності, довіри, ще когось чи чогось, на чому, власне, наполягає опозиція. Це буде уряд умовно технократів, де будуть нові обличчя, когось можливо підшукають, але за такий новий склад уряду буде складно знайти голоси у парламенті. Тому для Банкової це дійсно патова ситуація. І у той же час це дуже хороша історія для опозиції, яка буде тиснути надалі на президента.
