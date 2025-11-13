Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана: в Раде указали на важный нюанс

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент Владимир Зеленский, как и обещал, мощно ввел санкции против Миндича и Цукермана. Вот только сразу есть важный нюанс – Миндич и Цукерман оказались гражданами Израиля. Об этом у себя в телеграмме рассказывает нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Нардеп отмечает, что это не просто шутки или выдумки, потому что это вопрос национальной безопасности.
Алексей Гончаренко отмечает, что он лично готовит обращение в СБУ, которое должно начать дело о разглашении государственной тайны.
Читайте на портале "Комментарии" — против Тимура Миндича и Александра Цукермана 13 ноября официально введены санкции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Документом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении ограничений.
Также издание "Комментарии" сообщало – почему для ОП патовая ситуация после скандала в энергетике: отправят ли правительство в отставку.