Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана: в Раде указали на важный нюанс

Президент Владимир Зеленский, как и обещал, мощно ввел санкции против Миндича и Цукермана. Вот только сразу есть важный нюанс – Миндич и Цукерман оказались гражданами Израиля. Об этом у себя в телеграмме рассказывает нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Гражданин иностранного государства был на связи с Президентом Украины – писал ему смски и по его смскам – Президент Украины звонил министрам", – написал Гончаренко, имея в виду аудиозаписи, которые выложило в открытый доступ НАБУ.

Нардеп отмечает, что это не просто шутки или выдумки, потому что это вопрос национальной безопасности.

"Гражданин иностранного государства имел доступ к президенту, говорил, что ему делать, и тот выполнял это. Мало того, что Баканов (лучший друг Зеленского) был завербован российскими спецслужбами. Здесь вопрос: Не был ли завербован Миндич? Имел ли он доступ к гостайне? (ОЧЕВИДНО – ДА!) Потому что у него была информация по строительству защитных энергетических сооружений", – отмечает нардеп.

Алексей Гончаренко отмечает, что он лично готовит обращение в СБУ, которое должно начать дело о разглашении государственной тайны.

Читайте на портале "Комментарии" — против Тимура Миндича и Александра Цукермана 13 ноября официально введены санкции. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Документом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении ограничений.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", — говорится в указе Зеленского.

