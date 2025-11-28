Військовий може стати новим керівником Офісу президента замість Єрмака: що відомо

Після відставки Андрія Єрмака президент Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження Офісу президента. Одним із ключових рішень стане призначення нового керівника ОП. Серед потенційних кандидатів на заміну Єрмака усе частіше звучить ім’я військового полковника Павла Паліси, який нині обіймає посаду заступника керівника ОП.

Павло Паліса. Фото: Суспільне Новини/Олександр Брамський

Моніторинговий ресурс DeepState повідомив, що військовий Павло Паліса може стати новим глава Офісу президента.

"За нашою інформацією на сьогоднішній день Президент розглядає кандидатуру Павла Паліси як глави Офісу. Доволі цікаве і логічне призначення, якщо воно буде втілене в реальність", — пише ресурс.

За інформацією DeepState, Паліса вже брав участь у всіх переговорних процесах глав держави та зарекомендував себе як ефективний управлінець у структурі ОП. Аналітики вказують, що в умовах повномасштабної війни присутність військового на чолі інституції є "логічною та необхідною".

На можливе призначення Паліси відреагувала народна депутатка Мар’яна Безугла. За її словами, полковник був би "гарним варіантом на керівника ОП", адже є людиною "з фронту".

Нагадаємо, що після розслідування НАБУ щодо корупції в "Енергоатомі" та обшуків у Андрія Єрмака, керівник Офісу президента подав у відставку. Зеленський її прийняв, а у зверненні президента прозвучали лише два прізвища: Павла Паліси та Юлії Свириденко. Очікується, що 29 листопада президент Зеленський проведе консультації та співбесіди з кандидатами на посаду голови Офісу президента.

