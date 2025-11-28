logo_ukra

У "Слузі народу" відреагували на відставку Єрмака: що заявили
У "Слузі народу" відреагували на відставку Єрмака: що заявили

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтримав рішення президента Зеленського про звільнення Андрія Єрмака

28 листопада 2025, 20:05
Slava Kot
avatar

Slava Kot

У фракції "Слуга народу" підтримали рішення президента Володимира Зеленського про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія, наголосивши, що в команді президента важливо демонструвати єдність та концентрацію на ключових цілях країни, насамперед на перемозі у війні.

У "Слузі народу" відреагували на відставку Єрмака: що заявили

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Давид Арахамія опублікував заяву, де вказав, що рішення Зеленського є сигналом про готовність влади до внутрішніх оновлень та зміцнення державних інституцій. За його словами, команда президента повністю поділяє необхідність звільнення Єрмака.

"Ми, як команда Президента, підтримуємо рішення Володимира Зеленського. Сьогодні він бореться за наше майбутнє, за гідне закінчення війни. Нам потрібно бути сильними всередині країни, щоб мати міцні позиції ззовні", — вказав Арахамія.

Голова фракції наголосив, що зараз Україна не має права розпорошувати увагу на другорядні питання. За його словами, пріоритетом влади та суспільства залишається оборона країни та збереження стійкості держави.

"Володимир Зеленський чітко заявив, що ми не маємо права відволікатися на щось, окрім захисту України. Це пріоритет номер один для влади, для суспільства, для кожного українця. Також для нас важливо, щоб ні в кого не було жодних питань до України", — додав Арахамія.

За його словами, такі кадрові рішення демонструють, що влада не допустить послаблення України, ані зовні, ані зсередини.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про головних кандидатів, хто може стати новим головою Офісу президента після звільнення Єрмака.

Також "Коментарі" писали, що народна депутатка Мар'яна Безугла закликала не втрачати фокусу щодо Сирського після звільнення Єрмака.



Джерело: https://t.me/David_Arakhamia/406
