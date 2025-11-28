logo

Военный может стать новым руководителем Офиса президента вместо Ермака: что известно
Военный может стать новым руководителем Офиса президента вместо Ермака: что известно

После отставки Ермака среди кандидатов на руководителя ОП называют полковника Павла Палису.

28 ноября 2025, 20:30
Автор:
avatar

Slava Kot

После отставки Андрея Ермака президент Владимир Зеленский объявил о перезагрузке Офиса президента. Одним из ключевых решений станет назначение нового руководителя ОП. Среди потенциальных кандидатов на замену Ермака все чаще звучит имя военного полковника Павла Палисы, ныне занимающего должность заместителя руководителя ОП.

Военный может стать новым руководителем Офиса президента вместо Ермака: что известно

Павел Палиса. Фото: Общественное Новости/Александр Брамский

Мониторинговый ресурс DeepState сообщил, что военный Павел Палиса может стать новым главой Офиса президента.

"По нашей информации на сегодняшний день Президент рассматривает кандидатуру Павла Палисы как главы Офиса. Довольно интересное и логическое назначение, если оно будет воплощено в реальность", — пишет ресурс.

По информации DeepState, Палиса уже участвовал во всех переговорных процессах глав государства и зарекомендовал себя как эффективный управленец в структуре ОП. Аналитики указывают, что в условиях полномасштабной войны присутствие военного во главе институции является "логичным и необходимым".

На возможное назначение Палисы отреагировала народная депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, полковник был бы "хорошим вариантом на руководителя ОП", ведь человек "с фронта".

Напомним, что после расследования НАБУ о коррупции в "Энергоатоме" и обысков у Андрея Ермака, руководитель Офиса президента подал в отставку. Зеленский ее принял, а в обращении президента прозвучали только две фамилии: Павла Палисы и Юлии Свириденко. Ожидается, что 29 ноября президент Зеленский проведет консультации и собеседования с кандидатами на должность главы Офиса президента.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о главных кандидатах на должность нового главы Офиса президента после увольнения Ермака.

Также "Комментарии" писали, что в "Слуге народа" отреагировали на отставку Ермака.



Источник: https://t.me/chatDeepState/6412879
