Хто стане новим головою Офісу президента після звільнення Єрмака: головні кандидати

Після розслідування НАБУ щодо корупції в "Енергоатомі" та обшуків у Андрія Єрмака, керівник Офісу президента подав у відставку. Президент Володимир Зеленський схвалив її та оголосив про повне "перезавантаження" інституції, пообіцявши призначити нового голову ОП. На тлі кадрових змін у владних колах з’явилося кілька імен, які можуть претендувати на заміну Єрмаку.

Оксана Маркарова

Народний депутат Олексій Гончаренко припустив, що наступницею Єрмака може стати колишня міністерка фінансів та експосол України у США Оксана Маркарова.

"Можливим кандидатом на заміну Андрію Єрмаку є Оксана Маркарова", — написав Гончаренко.

Однак джерела, наближені до ОП, запевняють, що її кандидатуру серйозно не розглядають. За інформацією видання "Цензор.НЕТ", Маркарова після повернення до України відмовилася від низки високих посад, мотивуючи це втомою від державної служби.

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко також фігурує серед можливих претенденток на крісло нової голови ОП. Волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради МОУ Дана Ярова заявила, що у владних кабінетах розглядають саме її як майбутню наступницю Єрмака.

"Вісті з полів. Єрмак — фіктивна відставка. Федоров — прем'єр-міністр. Свириденко — голова Офісу президента", – заявила Ярова.

Ірина Мудра

Серед потенційних кандидатів на голову ОП замість Єрмака також згадують заступницю керівника Офісупрезидента Ірину Мудру. Видання "Комерсант" з посиланням на позафракційного політика зазначило, що її прізвище обговорюють кулуарно.

Мудра чутки заперечує. В інтерв’ю "Бабелю" посадовиця підкреслила, що жодних офіційних пропозицій не отримувала.

"Я вже стільки разів читала про якісь мої призначення — то послом, то міністром, то генеральним прокурором, то кудись в НБУ. Якщо серйозно, мені такої пропозиції не надходило. Якби вона надійшла, я б її розглянула", — сказала Мудра.

Хто саме очолить Офіс президента замість Єрмака офіційно стане відомо після відповідного указу від Володимира Зеленського.

