У ВР назвали 4 кандидатів на посаду нового керівника Офісу президента

Після розслідування НАБУ щодо корупції в "Енергоатомі" та обшуків у керівника Офісу президента Андрія Єрмака, очільник ОП подав у відставку. Президент Володимир Зеленський її прийняв і заявив про майбутнє "перезавантаження" інституції. Це рішення відкрило головне кадрове питання найближчих днів — хто стане новим головою Офісу президента.

Андрій Єрмак. Фото з відкритих джерел

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк оприлюднив перелік чотирьох найбільш імовірних претендентів на заміну Єрмака та назвав їх недоліки та переваги. Водночас він наголосив, що остаточного рішення ще немає, а список не є вичерпним і цілком можливо, що з’явиться п’ятий кандидат, який і очолить Офіс президента.

Чотири головні кандидатури на посаду голови ОП

Юлія Свириденко

Переваги: має високий рівень довіри з боку президента.

Недоліки: її призначення потребувало б повного перепризначення уряду. Цей процес технічно складний, а Верховна Рада може створити додаткові перешкоди.

Михайло Федоров

Переваги: одна з найрейтинговіших та найпозитивніших постатей у владі, має довіру Зеленського.

Недоліки: ефективніший в урядовій вертикалі як керівник виконавчої гілки, тоді як роль голови ОП швидше політична.

Кирило Буданов

Переваги: висока довіра суспільства, сильна репутація.

Недоліки: він максимально результативний на нинішній посаді. Крім того, ГУР фактично є "державою в державі", що ускладнює можливе переведення.

Денис Шмигаль

Переваги: нейтральність та довіра президента.

Недоліки: у разі його переходу до ОП доведеться шукати нового міністра оборони. Железняк припускає, що на цю роль потенційно може погодитися Михайло Федоров.

За словами Железняка, доки президент не визначиться з новим керівником Офісу президента, обговорювати зміну уряду, ротації міністрів або кадрові рішення в ОП передчасно. Усі ці процеси взаємопов’язані як технічно, так і політично.

