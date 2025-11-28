logo

BTC/USD

90784

ETH/USD

3031.18

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2025 В ВР назвали 4 кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента
commentss НОВОСТИ Все новости

В ВР назвали 4 кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента

После отставки Андрея Ермака в Верховной Раде назвали четырех вероятных кандидатов на должность главы Офиса президента. Кто может возглавить ОП.

28 ноября 2025, 23:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

После расследования НАБУ по коррупции в "Энергоатоме" и обысков у руководителя Офиса президента Андрея Ермака, глава ОП подал в отставку. Президент Владимир Зеленский ее принял и заявил о предстоящей "перезагрузке" институции. Это решение открыло главный кадровый вопрос ближайших дней — кто станет новым главой Офиса президента.

В ВР назвали 4 кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк обнародовал перечень четырех наиболее вероятных претендентов на замену Ермака и назвал их недостатки и преимущества. В то же время он подчеркнул, что окончательного решения еще нет, а список не исчерпывающий и вполне возможно, что появится пятый кандидат, который и возглавит Офис президента.

Четыре главных кандидатуры на должность главы ОП

Юлия Свириденко

Преимущества: обладает высоким доверием со стороны президента.

Недостатки: ее назначение потребовало бы полного переназначения правительства. Этот процесс технически сложен, а Верховная Рада может создать дополнительные препятствия.

Михаил Федоров

Преимущества: одна из самых рейтинговых и положительных фигур во власти имеет доверие Зеленского.

Недостатки: более эффективный в правительственной вертикали как руководитель исполнительной ветви, тогда как роль главы ОП скорее политическая.

Кирилл Буданов

Достоинства: высокое доверие общества, мощная репутация.

Недостатки: он максимально результативен в нынешней должности. Кроме того, ГУР фактически является "государством в государстве", что затрудняет возможный перевод.

Денис Шмыгаль

Достоинства: нейтральность и доверие президента.

Недостатки: в случае его перехода в ОП придется искать нового министра обороны. Железняк предполагает, что на эту роль потенциально может согласиться Михаил Федоров.

По словам Железняка, пока президент не определится с новым руководителем Офиса президента, обсуждать смену правительства, ротацию министров или кадровые решения в ОП преждевременно. Все эти процессы взаимосвязаны как технически, так и политически.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный может стать новым руководителем Офиса президента вместо Ермака.

Также "Комментарии" писали, что в "Слуге народа" отреагировали на отставку Ермака.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/yzheleznyak/15279
Теги:

Новости

Все новости