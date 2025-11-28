В ВР назвали 4 кандидатов на должность нового руководителя Офиса президента

После расследования НАБУ по коррупции в "Энергоатоме" и обысков у руководителя Офиса президента Андрея Ермака, глава ОП подал в отставку. Президент Владимир Зеленский ее принял и заявил о предстоящей "перезагрузке" институции. Это решение открыло главный кадровый вопрос ближайших дней — кто станет новым главой Офиса президента.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк обнародовал перечень четырех наиболее вероятных претендентов на замену Ермака и назвал их недостатки и преимущества. В то же время он подчеркнул, что окончательного решения еще нет, а список не исчерпывающий и вполне возможно, что появится пятый кандидат, который и возглавит Офис президента.

Четыре главных кандидатуры на должность главы ОП

Юлия Свириденко

Преимущества: обладает высоким доверием со стороны президента.

Недостатки: ее назначение потребовало бы полного переназначения правительства. Этот процесс технически сложен, а Верховная Рада может создать дополнительные препятствия.

Михаил Федоров

Преимущества: одна из самых рейтинговых и положительных фигур во власти имеет доверие Зеленского.

Недостатки: более эффективный в правительственной вертикали как руководитель исполнительной ветви, тогда как роль главы ОП скорее политическая.

Кирилл Буданов

Достоинства: высокое доверие общества, мощная репутация.

Недостатки: он максимально результативен в нынешней должности. Кроме того, ГУР фактически является "государством в государстве", что затрудняет возможный перевод.

Денис Шмыгаль

Достоинства: нейтральность и доверие президента.

Недостатки: в случае его перехода в ОП придется искать нового министра обороны. Железняк предполагает, что на эту роль потенциально может согласиться Михаил Федоров.

По словам Железняка, пока президент не определится с новым руководителем Офиса президента, обсуждать смену правительства, ротацию министров или кадровые решения в ОП преждевременно. Все эти процессы взаимосвязаны как технически, так и политически.

