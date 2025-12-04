У ВР готуються звільнити одразу двох міністрів: що сталося

Рубрики
Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що невдовзі може відбутися звільнення міністра освіти Оксена Лісового. Його слова також підтверджує нардеп з "Голосу" Ярослав Железняк, додавши, що також звільнений може бути міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Оксен Лісовий. Фото з відкритих джерел
Олексій Гончаренко розповів, що депутати зі "Слуг народу" обговорювали звільнення Лісового з посади міністра освіти.
За його словами нардеп Яценко заявив, що ініціює постанову про звільнення Лісового.
Ярослав Железняк стверджує, що цього тижня кадрових рішень не буде, однак вони можуть статися наступного. За його словами, 16-18 грудня можуть звільнити одного з членів уряду, який обійме посаду очільника Офісу президента замість Андрія Єрмака. Крім того, будуть й інші звільнення.
Також нардеп вказує, що в цей період очікується заповнення трьох вільних вакансій: міністра енергетики, міністра юстиції та голови Фонду держмайна.
