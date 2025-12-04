У ВР готуються звільнити одразу двох міністрів: що сталося

Народний депутат "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що невдовзі може відбутися звільнення міністра освіти Оксена Лісового. Його слова також підтверджує нардеп з "Голосу" Ярослав Железняк, додавши, що також звільнений може бути міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Оксен Лісовий. Фото з відкритих джерел

Олексій Гончаренко розповів, що депутати зі "Слуг народу" обговорювали звільнення Лісового з посади міністра освіти.

"Вчора "Слуги народу" під час засідання фракції підняли питання про звільнення міністра освіти Лісового. Це "слуги" казали премʼєрці Свириденко, яка була присутня на засіданні фракції. І зараз є велика ймовірність, що найближчим часом його дійсно звільнять", — написав Гончаренко.

За його словами нардеп Яценко заявив, що ініціює постанову про звільнення Лісового.

Ярослав Железняк стверджує, що цього тижня кадрових рішень не буде, однак вони можуть статися наступного. За його словами, 16-18 грудня можуть звільнити одного з членів уряду, який обійме посаду очільника Офісу президента замість Андрія Єрмака. Крім того, будуть й інші звільнення.

"Паралельно буде ще додаткове два звільнення + два призначення (дуже ймовірно): міністра освіти — Оксена Лісового, віце по відновленню — Олексія Кулебу", — пише Железняк.

Також нардеп вказує, що в цей період очікується заповнення трьох вільних вакансій: міністра енергетики, міністра юстиції та голови Фонду держмайна.

