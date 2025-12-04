В ВР готовятся уволить сразу двух министров: что произошло

Народный депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что вскоре может произойти увольнение министра образования Оксена Лисового. Его слова также подтверждает нардеп из "Голоса" Ярослав Железняк, добавив, что также уволен может быть министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Оксен Лисовый. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко рассказал, что депутаты из "Слуг народа" обсуждали увольнение Лисового с должности министра образования.

"Вчера "Слуги народа" во время заседания фракции подняли вопрос об увольнении министра образования Лисового. Это "слуги" говорили премьеру Свириденко, которая присутствовала на заседании фракции. И сейчас велика вероятность, что в ближайшее время его действительно уволят", — написал Гончаренко.

По его словам, нардеп Яценко заявил, что инициирует постановление об увольнении Лисового.

Ярослав Железняк утверждает, что на этой неделе кадровых решений не будет, однако они могут произойти на следующей. По его словам, 16-18 декабря могут уволить одного из членов правительства, который вступит в должность главы Офиса президента вместо Андрея Ермака. Кроме того, будут и другие увольнения.

"Параллельно будет еще дополнительно два увольнения два назначения (весьма вероятно): министра образования — Оксена Лисового, вице по восстановлению — Алексея Кулебу", — пишет Железняк.

Также нардеп указывает, что в этот период ожидается заполнение трех свободных вакансий: министра энергетики, министра юстиции и главы Фонда госимущества.

