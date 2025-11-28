В "Слуге народа" отреагировали на отставку Ермака: что заявили

Во фракции "Слуга народа" поддержали решение президента Владимира Зеленского об уходе Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента. Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия, подчеркнув, что в команде президента важно демонстрировать единство и концентрацию на ключевых целях страны, прежде всего на победе в войне.

Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Давид Арахамия опубликовал заявление, где указал, что решение Зеленского является сигналом о готовности власти к внутренним обновлениям и укреплению государственных институций. По его словам, команда президента полностью разделяет необходимость увольнения Ермака.

"Мы как команда Президента поддерживаем решение Владимира Зеленского. Сегодня он борется за наше будущее, за достойное окончание войны. Нам нужно быть сильными внутри страны, чтобы иметь прочные позиции извне", — указал Арахамия.

Глава фракции подчеркнул, что сейчас Украина не имеет права рассеивать внимание на второстепенные вопросы. По его словам, приоритетом власти и общества остается оборона страны и сохранение устойчивости государства.

"Владимир Зеленский четко заявил, что мы не имеем права отвлекаться на что-то кроме защиты Украины. Это приоритет номер один для власти, для общества, для каждого украинца. Также для нас важно, чтобы ни у кого не было никаких вопросов к Украине", — добавил Арахамия.

По его словам, такие кадровые решения демонстрируют, что власти не допустят ослабления Украины, ни снаружи, ни изнутри.

