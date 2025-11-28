logo_ukra

Безугла відреагувала на звільнення Єрмака: на кому закликала зосередитися
Безугла відреагувала на звільнення Єрмака: на кому закликала зосередитися

Безугла закликала не втрачати фокусу щодо Сирського після звільнення Єрмака.

28 листопада 2025, 18:05
Автор:
Slava Kot

Народна депутатка Мар’яна Безугла відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак написав заяву на звільнення. За її словами, після цього слід не втрачати фокусу щодо головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Безугла відреагувала на звільнення Єрмака: на кому закликала зосередитися

Мар'яна Безугла. Фото з відкритих джерел

Мар’яна Безугла прокоментувала звільнення Андрія Єрмака. За її словами, тепер вона може припинити свій страйк, коли після розслідувань НАБУ обіцяла не голосувати у парламенті та блокувати трибуну, поки президент не звільнить голову ОП.

"Зеленський звільнив Єрмака. Пішла епоха. Мій страйк у ВРУ відміняється", — написала Безугла в Telegram.

Однак народна депутатка також закликала зберігати пильність щодо генерала Олександра Сирського.

"Але не втрачаємо фокусу щодо фронту та Сирського", — додала Безугла.

Безугла вже давно критикує головнокомандувача ЗСУ, зокрема народна депутатка стверджувала, що українцям слід "забути про перемогу" поки українське військо очолює Сирський. Також політикиня заявляла, що генерал "знищує ЗСУ". Раніше нардепка також закликала до звільнення попереднього головнокомандувача Валерія Залужного.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час спеціального звернення повідомив про звільнення Андрія Єрмака з посади очільник Офісу президента. За його словами, наступного дня відбудеться засідання щодо перезавантаження інституції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Безугла звинуватила Сирського у "маніпуляції і брехні".

Також "Коментарі" писали, що Безугла назвала дві кандидатури на заміну головнокомандувача ЗСУ Сирського.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5456
