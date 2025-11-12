logo_ukra

Головна Новини Політика України 2025 Перший міністр написав заяву про відставку через корупційний скандал
commentss НОВИНИ Всі новини

Перший міністр написав заяву про відставку через корупційний скандал

Світлана Гринчук подала заяву про відставку на тлі операції НАБУ та САП "Мідас", яка розкрила схеми впливу на державні енергетичні підприємства.

12 листопада 2025, 17:27
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністерка енергетики Світлана Гринчук оголосила про відставку після того, як НАБУ та САП розпочали масштабну антикорупційну операцію "Мідас". Вона запевнила, що під час своєї професійної діяльності не порушувала законодавство і заяви щодо особистих стосунків є "недоречними".

Перший міністр написав заяву про відставку через корупційний скандал

Світлана Гринчук. Фото з відкритих джерел

Світлана Гринчук у Facebook опублікувала заяву про свою відставку з очільниці Міненергетики.

"Посада ніколи не була для мене самоціллю. У межах моєї професійної діяльності не було жодних порушень законодавства. Таких фактів не може існувати в принципі", — написала Гринчук.

Також вона прокоментувала інформацію щодо неодноразових ночівель у ексочільника Міненерго Германа Галущенка.

"Щодо домислів, які стосуються моїх особистих стосунків – будь-які спекуляції на цю тему недоречні. Усьому має бути межа. Зрештою, час все розставить на свої місця", — повідомила Гринчук.

Перший міністр написав заяву про відставку через корупційний скандал - фото 2

Світлана Гринчук подала заяву про відставку

Корупційна операція "Мідас", яку НАБУ та САП проводили понад 15 місяців, включала понад 1000 годин аудіозаписів і понад 70 обшуків. За даними слідства, задокументовано діяльність високопосадової злочинної організації, що мала вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом"". Аудіозаписи, оприлюднені слідством, нібито фіксують обговорення "відкатів" та схем розподілу коштів серед чиновників.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що обшуки проводилися не лише в офісах "Енергоатому", а й у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, нині очільника Міністерства юстиції. За його словами, до корупційних схем може бути причетна і чинна міністерка Гринчук, а також зазначив, що вона неодноразово залишалася на ночівлю у Галущенка.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Гринчук на постанову про її звільнення через корупційний скандал.

Також "Коментарі" писали, що адвокат у справі про корупції в енергетиці озвучив несподівану позицію захисту.



Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BNErgTuzj/?mibextid=wwXIfr
