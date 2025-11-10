Одразу два міністри можуть втратити свої посади через корупційний скандал: до ВР вже подали постанову

У Верховній Раді зареєстровано постанову про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Документ подав народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк після того, як Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розкрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики.

10 листопада НАБУ спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про проведення операції під назвою "Мідас". Вона тривала понад 15 місяців і включала близько 1000 годин аудіозаписів. За даними слідчих, задокументовано діяльність високопосадової злочинної організації, яка мала вплив на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом"".

"Викрито високорівневу злочинну організацію у сферах енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення", – повідомляють у НАБУ.

Правоохоронці провели понад 70 обшуків, до яких було залучено всіх детективів бюро. Також оприлюднено аудіозаписи, де, за версією слідства, чиновники обговорюють "відкати" і схеми розподілу грошей.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що обшуки проводяться не лише в офісах "Енергоатому", а й у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який нині очолює Міністерство юстиції.

Железняк вважає, що тут може бути мова про Гринчук

За словами Железняка, до корупційних схем може бути причетна і чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук. Депутат заявив, що вже подав до парламенту постанову про звільнення обох урядовців.

"Моя постанова про звільнення Гринчук та Галущенка з посад членів уряду вже в Раді. Юлія Свириденко, а що там у вас? Буде ініціатива викинути це позорисько з свого Кабміну?", — написав Железняк у своєму Telegram.

