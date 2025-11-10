Міністерка енергетики Гринчук відреагувала на постанову про її звільнення через корупційний скандал

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук відреагувала на подання до Верховної Ради постанови про її звільнення. Документ вніс народний депутат Ярослав Железняк після розслідування НАБУ у справі про масштабну корупційну схему у сфері енергетики.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук. Фото з відкритих джерел

Під час брифінгу Гринчук заявила, що не має наміру коментувати політичні заяви та зосереджена на роботі міністерства. За її словами, у неї головне завдання полягає у тому, щоб забезпечити стабільне проходження опалювального сезону.

"Я не хотіла би реагувати на домисли, які публікуються, на заяви, які робляться. Я роблю свою роботу. Моя робота — це скоординувати всі енергетичні компанії, забезпечити ремонтну кампанію, підготовку до зими і проходження її", — заявила міністерка.

Щодо самого розслідування НАБУ, Гринчук заявила, що для неї важливо, аби слідчі дії відбувалися "прозоро та відкрито". Міністерка додала, що у випадку доведення провини, всі особи мають бути притягнуті до відповідальності і у неї "нульова толерантність до корупції".

Постанову про звільнення Світлани Гринчук та очільника Міністерства юстиції Германа Галущенка подав народний депутат Ярослав Железняк. На його думку, обидва міністри несуть відповідальність за ситуацію у сфері енергетики, де НАБУ викрило корупційні схеми на сотні мільйонів доларів.

Ініціатива Железняка з’явилася після того, як 10 листопада НАБУ та САП оголосили про результати операції "Мідас", яка тривала понад 15 місяців і включала близько 1000 годин аудіозаписів. Слідчі задокументували діяльність високопосадової злочинної організації, що мала вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом"". Правоохоронці провели понад 70 обшуків і оприлюднили частину аудіоматеріалів, де чиновники нібито обговорюють "відкати" та механізми розподілу коштів.

