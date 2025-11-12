Первый министр написал заявление об отставке из-за коррупционного скандала

Министр энергетики Светлана Гринчук объявила об отставке после того, как НАБУ и САП начали масштабную антикоррупционную операцию "Мидас". Она заверила, что во время своей профессиональной деятельности не нарушала законодательство и заявления относительно личных отношений "неуместны".

Светлана Гринчук. Фото из открытых источников

Светлана Гринчук в Facebook опубликовала заявление о своей отставке из главы Минэнергетики.

"Должность никогда не была для меня самоцелью. В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе", — написала Гринчук.

Также она прокомментировала информацию о неоднократных ночевках у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко.

"О домыслах, которые касаются моих личных отношений — любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов, время все расставит на свои места", — сообщила Гринчук.

Светлана Гринчук подала заявление об отставке

Коррупционная операция "Мидас", которую НАБУ и САП проводили более 15 месяцев, включала более 1000 часов аудиозаписей и более 70 обысков. По данным следствия, задокументирована деятельность высокопоставленной преступной организации, которая оказала влияние на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом"". Аудиозаписи, обнародованные следствием, якобы фиксируют обсуждение "откатов" и схемы распределения средств среди чиновников.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски проводились не только в офисах "Энергоатома", но и у бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ныне главы Министерства юстиции. По его словам, к коррупционным схемам может быть причастна и действующая министерша Гринчук, а также отметил, что она неоднократно оставалась на ночлег у Галущенко.

