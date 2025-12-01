Після відставки Єрмака Зеленський розглядає дві кандидатури на дві топові посади в Україні

Президент Володимир Зеленський наразі розглядає два можливі варіанти кадрових призначень, які стосуються одразу двох ключових посад – керівника Офісу президента та міністра оборони. Про це у себе в Телеграм пише нардеп Олексій Гончаренко.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За одним із варіантів, Денис Шмигаль може залишитися на посаді міністра оборони, а віцепрем’єр-міністр з інновацій та цифрової трансформації Михайло Федоров – очолити Офіс президента.

Альтернативний сценарій передбачає перестановку: Шмигаль переходить до керівництва ОП, а Федоров у такому разі очолює Міноборони.

Політик зауважує, що наразі остаточне рішення не ухвалене. Обговорення триває, і, за даними Олексія Гончаренка, воно залежить як від балансу всередині владної команди, так і від оцінки ефективності роботи ключових посадовців у воєнний період.

Варто зауважити, після відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака у мережі активно обговорюють, хто може стати новим керівником ОП. Зокрема, звучать припущення, що прем’єр Юлія Свириденко може очолити ОП, а її місце займе Михайло Федоров – перший віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації. Хто на сьогодні здається найімовірнішим претендентом на посаду голови ОП? Які перестановки може це потягнути у Кабміні? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

