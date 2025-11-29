Чи справді після відставки Єрмака у Раді буде нова коаліція: що говорять у Слузі народу

Попередні пару тижнів засвідчили, що і президент, і керівництво парламенту, і фракції, і багато учасників фракції Слуги народу вважають монокоаліцію цінністю, яку варто зберегти. Проте реальність така, що колись вона була цінністю, але зараз питання в іншому – чи існує вона? Адже попри формальну цифру – 228 чи 229 учасників фракції СН, яка дозволяє заявляти, що монокоаліція існує, нардепи СН вже близько двох років не здатні продемонструвати це при голосуванні. Про це розповів нардеп Слуги народу Богдан Яременко.

Слуга народу. Фото: з відкритих джерел

При цьому політик наголосив, що справа не у відрядженнях. Для прикладу нардеп навів приклад роботи групи Разумкова, яка не голосує з фракцією за якимось там невеликим винятком.

"Серед депутатів СН існує побоювання, що у разі створення нової коаліції (композиція коаліції — теж велика проблема) усі політичні і організаційні питання вирішуватимуться не в діалозі з ними, а між лідерами фракцій. Ну, власне, те, що існує зараз. Насправді фракція за дуже невеликим винятком ніколи і не впливала на політичний порядок денний. І в цьому плані я не бачу ніякої різниці через кого це може відбуватися – через тиск Банкової чи через гіперактивність і амбційність інших політичних сил", – зазначив нардеп.

За його словами, єдина відповідь на цю проблему – початок роботи самої фракції СН, обговорення політичних питань, порядку денного. Тобто волю фракції легко підмінити, коли депутати цю волю не проявляють. І неможливо, коли чи то 228 чи навіть 180 депутатів приймають колегіальне рішення.

Богдан Яременко наголошує, у реорганізації роботи фракції схована також відповідь і на проблему повернення до конституційного порядку взаємин між парламентом, президентом і урядом.

"Промовлена президентом Зеленським у відео з приводу відставки Єрмака фраза про те, що він "очікує на кандидатури міністрів енергетики та юстиції" для мене прозвучала якось так подібно до "Єрмак – помер, нехай живе – Єрмак!!!" Це справа прем’єра і коаліції, а не президента отримати і затвердити кандидатів на міністерські посади, за винятком звичайно міністрів оборони та закордонних справ", – констатував нардеп.

