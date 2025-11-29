Чи справді після відставки Єрмака у Раді буде нова коаліція: що говорять у Слузі народу

Рубрики
Попередні пару тижнів засвідчили, що і президент, і керівництво парламенту, і фракції, і багато учасників фракції Слуги народу вважають монокоаліцію цінністю, яку варто зберегти. Проте реальність така, що колись вона була цінністю, але зараз питання в іншому – чи існує вона? Адже попри формальну цифру – 228 чи 229 учасників фракції СН, яка дозволяє заявляти, що монокоаліція існує, нардепи СН вже близько двох років не здатні продемонструвати це при голосуванні. Про це розповів нардеп Слуги народу Богдан Яременко.
При цьому політик наголосив, що справа не у відрядженнях. Для прикладу нардеп навів приклад роботи групи Разумкова, яка не голосує з фракцією за якимось там невеликим винятком.
За його словами, єдина відповідь на цю проблему – початок роботи самої фракції СН, обговорення політичних питань, порядку денного. Тобто волю фракції легко підмінити, коли депутати цю волю не проявляють. І неможливо, коли чи то 228 чи навіть 180 депутатів приймають колегіальне рішення.
Богдан Яременко наголошує, у реорганізації роботи фракції схована також відповідь і на проблему повернення до конституційного порядку взаємин між парламентом, президентом і урядом.
