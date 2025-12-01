После отставки Ермака Зеленский рассматривает две кандидатуры на две топовые должности в Украине

Президент Владимир Зеленский рассматривает два возможных варианта кадровых назначений, которые касаются сразу двух ключевых должностей – руководителя Офиса президента и министра обороны. Об этом у себя в телеграмме пишет нардеп Алексей Гончаренко.

По одному из вариантов Денис Шмигаль может остаться в должности министра обороны, а вице-премьер-министр по инновациям и цифровой трансформации Михаил Федоров – возглавить Офис президента.

Альтернативный сценарий подразумевает перестановку: Шмигаль переходит к руководству ОП, а Федоров в таком случае возглавляет Минобороны.

Политик отмечает, что в настоящее время окончательное решение не принято. Обсуждение продолжается, и, по данным Алексея Гончаренко, оно зависит как от баланса внутри команды властей, так и от оценки эффективности работы ключевых должностных лиц в военный период.

Стоит отметить, что после отставки главы Офиса президента Андрея Ермака в сети активно обсуждают, кто может стать новым руководителем ОП. В частности, звучат предположения, что премьер Юлия Свириденко может возглавить ОП, а ее место займет Михаил Федоров – первый вице-премьер и министр цифровой трансформации. Кто сегодня кажется самым вероятным претендентом на должность главы ОП? Какие перестановки это может повлечь в Кабмин? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

