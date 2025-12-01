logo

После отставки Ермака Зеленский рассматривает две кандидатуры на две топовые должности в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

После отставки Ермака Зеленский рассматривает две кандидатуры на две топовые должности в Украине

Президент рассматривает два кадровых сценария по руководству ОП и Минобороны

1 декабря 2025, 09:34
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Владимир Зеленский рассматривает два возможных варианта кадровых назначений, которые касаются сразу двух ключевых должностей – руководителя Офиса президента и министра обороны. Об этом у себя в телеграмме пишет нардеп Алексей Гончаренко.

После отставки Ермака Зеленский рассматривает две кандидатуры на две топовые должности в Украине

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По одному из вариантов Денис Шмигаль может остаться в должности министра обороны, а вице-премьер-министр по инновациям и цифровой трансформации Михаил Федоров – возглавить Офис президента.

Альтернативный сценарий подразумевает перестановку: Шмигаль переходит к руководству ОП, а Федоров в таком случае возглавляет Минобороны.

Политик отмечает, что в настоящее время окончательное решение не принято. Обсуждение продолжается, и, по данным Алексея Гончаренко, оно зависит как от баланса внутри команды властей, так и от оценки эффективности работы ключевых должностных лиц в военный период.

Стоит отметить, что после отставки главы Офиса президента Андрея Ермака в сети активно обсуждают, кто может стать новым руководителем ОП. В частности, звучат предположения, что премьер Юлия Свириденко может возглавить ОП, а ее место займет Михаил Федоров – первый вице-премьер и министр цифровой трансформации. Кто сегодня кажется самым вероятным претендентом на должность главы ОП? Какие перестановки это может повлечь в Кабмин? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте на портале "Комментарии" — предыдущие пару недель показали, что и президент, и руководство парламента, и фракции, и многие участники фракции Слуги народа считают монокоалицию ценностью, которую стоит сохранить. Однако реальность такова, что когда-то она была ценностью, но сейчас вопрос в другом – существует ли она? Ведь, несмотря на формальную цифру – 228 или 229 участников фракции СН, которая позволяет заявлять, что монокоалиция существует, нардепы СН уже около двух лет не способны продемонстрировать это при голосовании. Об этом рассказал нардеп Слуги народа Богдан Яременко.




