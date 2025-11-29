Хто стане новим очільником ОП: чи очікувати перезавантаження Кабміну

Після відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака у мережі активно обговорюють, хто може стати новим керівником ОП. Зокрема, звучать припущення, що прем’єр Юлія Свириденко може очолити ОП, а її місце займе Михайло Федоров – перший віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації. Хто на сьогодні здається найімовірнішим претендентом на посаду голови ОП? Які перестановки може це потягнути у Кабміні? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Офіс президента. Фото: з відкритих джерел

Зеленському потрібен, хто допоможе втримати владу у момент найбільшої турбулентності

Політолог Володимир Цибулько зазначив, що після відставки Андрія Єрмака Банкова зайшла у фазу великого перегрупування. У мережі вже кружляють прізвища можливих наступників – і кожне з них означає свою модель влади.

"Юлія Свириденко – варіант “керованого технократа”, який дозволяє Зеленському зберегти контроль, але тягне за собою повну ревізію Кабміну: її перехід на ОПУ нібито відкриває двері для Михайла Федорова на посаду прем’єра. Це – ставка на внутрішню стабільність і цифрову вертикаль. Сергій Кислиця – сигнал Заходу, що Банкова переходить у дипломатичний режим виживання: більше міжнародного лобіювання, менше ілюзій про швидку перемогу. Павло Паліса – ставка на військовий менеджмент і жорстку безпекову модель. Такий вибір означав би, що Зеленський готується до довгої війни й хоче мати біля себе людину з довірою армії", – зазначив експерт.

Якщо ж говорити про те, хто найімовірніший претендент на пост нового главі ОП, то Володимир Цибулько говорить, що певно той, хто дозволить Зеленському втримати владу в момент найбільшої турбулентності. Але головне питання не прізвище, а те, чи наважиться президент відновити конституційний лад і повернути роль уряду та парламенту. Без цього будь-яка рокіровка – лише перестановка стільців у турбулентному літаку, зауважив політолог.

Зеленський не буде довго тягнути з новим очільником ОП

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович так прокоментував ситуацію:

"Насправді сьогодні називають багато кандидатур на посаду очільника Офісу президента. Це й Буданов, і Малюк, і Шмигаль, і Свириденко, і Павло Паліса, який є наразі заступником очільника Офісу президента. Будь-яка кандидатура має, як свої плюси, так і мінуси. У випадку Свириденко головний мінус полягає у тому, що, по-перше, треба переформатовувати Кабмін, а, по-друге, це людина Єрмака і, якщо вона очолить Офіс президента, це породить цілу низку заяв і чуток про те, що Єрмак насправді нікуди не пішов, а просто відійшов у сторону, але продовжує керувати процесами. По Шмигалю теж є власне питання, тому що треба шукати нового міністра оборони, але таким міністром може стати якраз Михайло Федоров. Принаймні такі чутки ходили раніше".

Що стосується можливості очолити ОП Буданову чи Малюку, то Ігор Рейтерович говорить, що головне питання виникає у тому, а навіщо їм це потрібно? Вони мають дуже гарні і правильні посади на яких вони ефективні і мають успіхи. Йти власне зараз на посаду очільника Офісу президента без шансів робити, наприклад, якусь там політичну кар'єру і, враховуючи токсичність взагалі цієї посади – для них явно не найкращий варіант.

"От Павло Паліса міг би бути непоганим з технологічної точки зору варіантом для Зеленського, оскільки він військовий, має вже відповідний досвід, у тому числі ведення перемовин з американською делегацією щодо завершення війни і найголовніше – у нього ледь не бездоганна репутація. Тож для Зеленського цей варіант технологічно і інформаційно був би прийнятним. З іншого боку, я не виключаю, що в останній момент з'явиться якась інша кандидатура людини взагалі достатньо далекої від політичних процесів і Зеленський зробить ставку на таку технічну сторону роботи своєї канцелярії. І очевидно, що новий очільник, принаймні, на першому етапі і близько не буде мати такого впливу, як мав Єрмак. Як буде подивимося вже найближчим часом. Зеленський тягнути не буде, тому що йому треба і організовувати роботу і шукати людину, яка зможе це зробити і візьме на себе частину завдань, які наразі стоять перед президентом", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

