Після відмови від Єрмака Зеленський може відмовитися від частини Донбасу

Кравцев Сергей
Досить актуальне питання звучить так: що важче для Володимира Зеленського – відмовитися від найближчого соратника, фактично, члена родини, чи відмовитися від неокупованої частини Донбасу та НАТО у Конституції. Певно, що розпрощатися з Єрмаком було важче. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.
Володимир Зеленський та Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел
Олександр Кочетков додає, загалом не відбувається нічого особливого.
За словами політтехнолога, він вже багаторазово підкреслював, що при всій впливовості кожен глава офісу кожного президента тримається на кінчику пера президентської авторучки: підписав указ – і вся впливовість випарувалася. І зовсім інші люди починають спроби керувати країною від ім’я президента.
