Після відмови від Єрмака Зеленський може відмовитися від частини Донбасу

Досить актуальне питання звучить так: що важче для Володимира Зеленського – відмовитися від найближчого соратника, фактично, члена родини, чи відмовитися від неокупованої частини Донбасу та НАТО у Конституції. Певно, що розпрощатися з Єрмаком було важче. Про це розповів політтехнолог Олександр Кочетков.

Володимир Зеленський та Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

"Від незамінного керівника ОП президент вже відмовився. Далі може піти легше. Тим більше, що відмова від частини Донбасу планується завуальована і практична, а не юридична: тобто, по незахопленій росією частині Донецької області буде як раз проходити майбутня демілітаризована зона, яка розділяє протиборчі сторони. Тобто, там начебто не має бути ні українських, ні російських військ", – зазначив експерт.

Олександр Кочетков додає, загалом не відбувається нічого особливого.

За словами політтехнолога, він вже багаторазово підкреслював, що при всій впливовості кожен глава офісу кожного президента тримається на кінчику пера президентської авторучки: підписав указ – і вся впливовість випарувалася. І зовсім інші люди починають спроби керувати країною від ім’я президента.

"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна та порядна людина. Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, незважаючи на те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського – я йду на фронт", – наголосив Єрмак.

