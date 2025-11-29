Єрмак зробив сенсаційну заяву після своєї відставки: куди вирішив вирушити

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що йде на фронт після того, як подав у відставку на тлі корупційного скандалу та слідчих дій НАБУ у його будинку. Про це колишній чиновник заявив в інтерв'ю американському виданню New York Post.

Андрій Єрмак. Фото: з відкритих джерел

"Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Я – чесна та порядна людина. Мене зганьбили, і мою гідність не захистили, незважаючи на те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Я не хочу створювати проблем для Зеленського – я йду на фронт", – наголосив Єрмак.

Також він додав, що відчуває відразу від бруду, вилитого на нього, і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду.

У коментарі виданню екс-чиновник не уточнив, у якому підрозділі планує служити і коли саме вирушить до зони бойових дій. Після емоційного повідомлення він перестав відповідати на дзвінки.

