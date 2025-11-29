После отказа от Ермака Зеленский может отказаться от части Донбасса

Весьма актуальный вопрос звучит так: что труднее для Владимира Зеленского – отказаться от ближайшего соратника, фактически члена семьи, или отказаться от неоккупированной части Донбасса и НАТО в Конституции. Наверное, распрощаться с Ермаком было труднее. Об этом рассказал политтехнолог Александр Кочетков.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"От незаменимого руководителя ОП президент уже отказался. Дальше может пойти полегче. Тем более что отказ от части Донбасса планируется завуалированный и практический, а не юридический: то есть, по незахваченной россией части Донецкой области будет как раз проходить будущая демилитаризованная зона, разделяющая противоборствующие стороны. То есть там вроде бы не должно быть ни украинских, ни российских войск", – отметил эксперт.

Александр Кочетков добавляет, в общем-то не происходит ничего особенного.

По словам политтехнолога, он уже многократно подчеркивал, что при всей влиятельности каждый глава офиса каждого президента держится на кончике пера президентской авторучки: подписал указ – и вся влиятельность испарилась. И совсем другие люди предпринимают попытки руководить страной от имени президента.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек. Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я иду на фронт", – подчеркнул Е.

