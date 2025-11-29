logo

Главная Новости Политика Украины 2025 После отказа от Ермака Зеленский может отказаться от части Донбасса
commentss НОВОСТИ Все новости

После отказа от Ермака Зеленский может отказаться от части Донбасса

После освобождения Ермака снова может актуализироваться вопрос отказа Киева от неоккупированной части Донбасса

29 ноября 2025, 09:09
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Весьма актуальный вопрос звучит так: что труднее для Владимира Зеленского – отказаться от ближайшего соратника, фактически члена семьи, или отказаться от неоккупированной части Донбасса и НАТО в Конституции. Наверное, распрощаться с Ермаком было труднее. Об этом рассказал политтехнолог Александр Кочетков.

После отказа от Ермака Зеленский может отказаться от части Донбасса

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

"От незаменимого руководителя ОП президент уже отказался. Дальше может пойти полегче. Тем более что отказ от части Донбасса планируется завуалированный и практический, а не юридический: то есть, по незахваченной россией части Донецкой области будет как раз проходить будущая демилитаризованная зона, разделяющая противоборствующие стороны. То есть там вроде бы не должно быть ни украинских, ни российских войск", – отметил эксперт.

Александр Кочетков добавляет, в общем-то не происходит ничего особенного.

По словам политтехнолога, он уже многократно подчеркивал, что при всей влиятельности каждый глава офиса каждого президента держится на кончике пера президентской авторучки: подписал указ – и вся влиятельность испарилась. И совсем другие люди предпринимают попытки руководить страной от имени президента.

Читайте на портале "Комментарии" — бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что идет на фронт после того, как подал в отставку на фоне коррупционного скандала и следственных действий НАБУ в его доме. Об этом бывший чиновник заявил в интервью американскому изданию New York Post.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я – честный и порядочный человек. Меня опозорили, и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Я не хочу создавать проблем для Зеленского – я иду на фронт", – подчеркнул Е.

Также издание "Комментарии" сообщало, почему НАБУ и САП взялись за Ермака: о чем свидетельствует его отставка. Эксперты подробно проанализировали ситуацию.




