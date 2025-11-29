После отказа от Ермака Зеленский может отказаться от части Донбасса

Рубрики
Кравцев Сергей
Весьма актуальный вопрос звучит так: что труднее для Владимира Зеленского – отказаться от ближайшего соратника, фактически члена семьи, или отказаться от неоккупированной части Донбасса и НАТО в Конституции. Наверное, распрощаться с Ермаком было труднее. Об этом рассказал политтехнолог Александр Кочетков.
Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
Александр Кочетков добавляет, в общем-то не происходит ничего особенного.
По словам политтехнолога, он уже многократно подчеркивал, что при всей влиятельности каждый глава офиса каждого президента держится на кончике пера президентской авторучки: подписал указ – и вся влиятельность испарилась. И совсем другие люди предпринимают попытки руководить страной от имени президента.
